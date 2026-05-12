"미끄러운 바닥도 감지"…모바휠, 자율주행 로봇 노면 인식 확대

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김민현 모바휠 대표 (왼쪽)와 정호정 알지티 대표가 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있는 모습. /사진제공=모바휠

모바휠이 자율주행 로봇 스타트업 알지티와 음파 기반 노면(도로·바닥의 표면 상태) 상태 인식 기술과 자율주행 로봇 플랫폼 융합을 위한 업무협약(MoU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협력은 자율주행 로봇이 정해진 경로를 이동하는 수준을 넘어, 실제 주행 환경의 표면 상태까지 인식할 수 있도록 기술 적용 범위를 확대하는 데 초점을 맞췄다. 바닥면과 노면 상태는 로봇의 주행 안정성과 운용 효율, 현장 안전성과 직결되는 요소로 꼽힌다.

모바휠은 핵심 솔루션인 '이지웨이(EG-Way)'를 기반으로 주행 중 발생하는 음파 신호와 데이터를 AI(인공지능)로 분석해 도로 노면 상태를 실시간으로 감지·판단하는 기술을 개발해왔다. 해당 기술은 기존 도로 인프라뿐 아니라 자율주행 모빌리티와 순찰 로봇, 스마트시티 운영 환경 등으로 확장이 가능하다.

알지티는 자율주행 서비스 로봇 '써봇(SIRBOT)'을 중심으로 서비스 로봇 및 로봇 자동화 솔루션을 제공하는 기업이다. 하드웨어 설계부터 피지컬 AI 기반 자율주행 기술, 클라우드 기반 운영 시스템까지 자체 개발·제조하는 풀스택 로봇 기업이다. 외식업장과 상업공간을 중심으로 자율주행 로봇 운영 경험을 축적해왔다.

양사는 이번 협약을 통해 모바휠의 음파 기반 노면 상태 인식 기술과 알지티의 로봇 플랫폼 및 현장 운영 역량을 결합해, 자율주행 로봇이 이동 중 표면 위험 요소를 인식할 수 있는 기술 융합 가능성을 검토할 계획이다. 미끄러운 바닥이나 결빙 가능성, 마찰 저하 등은 로봇의 주행 안정성과 현장 대응력에 영향을 미칠 수 있는 주요 변수다.

또 양사는 이번 협약을 계기로 자율주행 로봇의 운용 안정성을 높이고, 다양한 산업 현장에 적용 가능한 협력 모델을 구체화해 나간다는 방침이다.

김민현 모바휠 대표는 "자율주행 로봇의 활용 범위가 순찰·보안·스마트 인프라 영역으로 확대되면서 로봇이 주행하는 표면 상태를 정밀하게 이해하는 기술의 중요성도 커지고 있다"며 "알지티의 자율주행 로봇 플랫폼과 모바휠의 음파 기반 노면 상태 인식 기술을 결합해 보다 안전하고 지능적인 로봇 운영 환경을 만들어갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

알지티 관계자는 "서비스 로봇과 자율주행 로봇의 고도화를 위해서는 로봇이 이동하는 환경을 더욱 입체적으로 이해하는 기술이 필요하다"며 "모바휠의 노면 상태 인식 기술과 알지티의 로봇 플랫폼을 연계해 스마트 인프라와 보안 분야에서 새로운 사업 기회를 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.

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