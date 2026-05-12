고려휴먼스, '2026 브랜드 고객충성도 대상' 아웃소싱 부문 수상

강선남 고려휴먼스 대표(오른쪽)가 '2026 브랜드 고객충성도 대상' 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. /사진=고려후먼스

고려휴먼스가 '2026 브랜드 고객충성도 대상' 시상식에서 아웃소싱 부문으로는 최초로 수상의 영예를 안았다고 12일 밝혔다.

브랜드 고객충성도 대상은 미국 10대 브랜드 컨설팅기관인 브랜드키(Brand Keys)와 한국소비자포럼이 대한민국 브랜드의 충성도를 조사해 사회와 대중 문화에 가장 영향력 있는 각 부문별 1위 브랜드를 발표하는 국내 최대 규모의 행사다.

고려휴먼스는 채권추심업계 1위 기업인 고려신용정보(9,860원 ▼100 -1%)의 관계사로, 1993년 4월 경비업으로 출발해 현재는 컨택센터 운영, 텔레마케팅 및 ASP(Application Service Provider) 아웃소싱, 근로자파견, 시설경비 등 다양한 영역에서 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 종합 BPO(Business Process Outsourcing) 전문기업으로 자리매김했다.

고려휴먼스는 금융권 중심의 컨택센터 운영·관리에 특화돼 있다. 고객사의 업무 특성과 현장에 대한 높은 이해를 바탕으로 안정적인 인력 운영과 일관된 서비스 품질을 유지해 온 점이 이번 수상의 배경으로 평가된다.

또한 주요 고객사와의 평균 거래 기간이 10년 이상으로, 단기적인 업무 수행을 넘어 고객사와의 장기적인 신뢰 관계를 기반으로 안정적인 서비스를 제공해 왔다.

강선남 고려휴먼스 대표는 "이번 수상은 고려휴먼스를 믿고 함께해 준 고객사와 현장에서 묵묵히 최선을 다해 온 임직원 모두가 함께 만들어 낸 결과"라며 "앞으로도 고려휴먼스는 고객사의 비즈니스를 더욱 단단하게 뒷받침 하는 든든한 파트너가 되겠다"고 했다.