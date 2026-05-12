"변호사 본연의 업무집중 돕는다"…멘타트, 11억 시드투자 유치

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변호사용 AI(인공지능) 에이전트를 개발하는 리걸테크 스타트업 멘타트가 11억원 규모의 시드 투자를 유치했다고 12일 밝혔다.

이번 투자는 콜래보레이티브펀드 아시아가 주도하고 크립톤, 어니스트AI 등이 참여했다. 멘타트가 개발하는 AI 법률문서 작성 서비스는 이달 중 정시 출시될 예정이며, 변호사가 수십 페이지에 달하는 서면을 작성하는 방식을 새롭게 설계한다는 목표다.

멘타트 관계자는 "변호사가 하는 일의 본질은 복잡한 논리 구조의 서면을 작성하는 것"이라며 "방대한 자료를 읽어 핵심을 추출하고 논리 체계를 세워 수십 페이지의 문서로 완성하는 작업은 LLM(대규모 언어 모델) 기반 AI 에이전트가 가장 잘할 수 있는 영역"이라고 했다.

앞서 멘타트는 60명의 법률 전문가가 참여한 비공개 베타테스트에서 현재 개발 중인 솔루션을 통해 법률 서면 작성 시간이 적게는 60%에서 많게는 95%까지 단축되는 효과가 나타났다.

멘타트는 자료 업로드만으로 소장·답변서·준비서면 등의 초안을 생성하는 'FSD(Full Self-Drafting)' 모드, 변호사가 직접 문단 단위로 AI와 협업하며 서면을 완성하는 '코파일럿' 모드를 제공한다.

멘타트의 김주수 대표는 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 서울대 로스쿨 입학 후 중퇴했으며, 이후 금융 AI 스타트업 어니스트AI를 공동창업했다.

김주수 대표는 "멘타트라는 사명은 SF 소설 '듄'에서 따왔다. 듄의 멘타트는 방대한 정보를 처리하고 분석해 사람의 판단을 돕는 존재"라며 "우리도 변호사의 법률 판단을 대신하는 것이 아니라 변호사가 본인이 가장 잘하는 일에 집중하도록 돕는 도구를 지향한다"고 말했다.

최동은 크립톤 이사는 "멘타트는 창업 초기 단계임에도 FSD와 코파일럿 두 모드를 모두 구현해낸 기술적 완성도와, 법률·AI를 두루 경험한 창업팀의 실행력이 돋보여 시장에서 빠르게 자리 잡을 것으로 기대한다"고 평가했다.

브라이언 장 콜래보래이티브펀드 아시아 대표는 "법률 시장에서 변호사 업무 효율화에 대한 수요는 빠르게 커지고 있지만, 실무에서 바로 활용할 수 있는 수준의 AI 도구는 아직 제한적"이라며 "멘타트는 법률 도메인에 대한 이해와 AI 제품 구현 역량을 동시에 갖췄다"고 했다.

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