"'생활의 달인' 미쳤나 보다" 무단 촬영에 분노한 빵집...제작진 사과

'생활의 달인' 제작진이 서울 동대문구 소재 베이커리 측이 촬영을 거부했음에도 외관 등을 무단 촬영해 논란이 되고 있다. /사진=SBS '생활의 달인' 방송 화면 갈무리

SBS 시사·교양 '생활의 달인' 제작진이 한 베이커리를 무단으로 촬영한 것에 대해 사과했다.

SBS 교양 프로그램 '생활의 달인' 제작진은 12일 입장문을 내고 "방송 제작 과정에서 제작진의 과욕으로 인해 발생한 과오를 인정하며 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "제작진은 관계자들을 직접 찾아뵙고 진심 어린 사죄의 뜻을 전하려고 한다"며 "현재 해당 영상은 삭제 조치했으며 면밀한 검토를 거쳐 재편집 후 다시 게시할 예정"이라고 했다.

그러면서 "이번 일을 계기로 내부 시스템을 철저히 점검해 향후 재발 방지에 최선을 다하겠다"며 "다시 한번 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다"고 덧붙였다.

앞서 전날 방송된 '생활의 달인'의 '빵의 전쟁-대한민국 최고의 크루아상'편에서는 전국 각지의 크루아상 달인들이 소개된 가운데 제작진이 서울 동대문구 한 베이커리의 섭외에 실패하는 모습이 담겼다.

해당 베이커리는 사장 인터뷰 대신 가게 외부 전경이 담겼고 몰래 촬영한 듯한 구도로 제작진이 빵을 구매하는 장면이 그려졌다.

방송을 접한 해당 베이커리 사장 A씨는 SNS(소셜미디어)에 "'생활의 달인' 미쳤나 보다. '여기 찍기만 해보라'며 욕하고 돌려보냈는데 대체 언제 찍은 건지. 진짜 저질 프로그램인 건 분명하다"고 적었다.

그러면서 "방송은 사전 허락이나 그 어떤 동의도 얘기를 나눈 적이 없다"며 "(제작진이) 이른 아침에 찾아왔길래 찍지 말라고 했고 안 가고 몰래 휴대전화로 찍길래 경찰까지 부른다고 말했다. 지금도 버겁게 운영 중이고 조용하게 한 분씩 응대하고 싶은 자영업자에게 기만이고 방송 횡포로밖에 안 느껴진다"고 토로해 논란이 일었다.