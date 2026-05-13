학습·평가지 재활용해 수업 준비 부담 줄인다…'스쿨플랫 나의DB' 선봬

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2024년 5월 스승의날에 출범한 학교 맞춤형 수학 AI 코스웨어 '스쿨플랫'이 브랜드 출범 2주년을 맞아 교사 전용 문제 보관함 기능인 '스쿨플랫 나의 DB'를 출시했다/사진=프리윌린

AI 기반 교육 솔루션 기업 프리윌린이 교사 전용 맞춤형 문제 보관함 기능을 지원하는 '스쿨플랫 나의 DB' 서비스를 출시했다고 13일 밝혔다.

학교 맞춤형 수학 AI 코스웨어 스쿨플랫은 2024년 공식 론칭 이후 현재 전국 17개 시도교육청 산하 2500여 개 초·중·고등학교에서 활용되고 있다.

이번에 출시된 '스쿨플랫 나의 DB'는 교사가 직접 제작하거나 기존에 활용하던 학습지·평가지를 보다 체계적으로 관리하고 재활용할 수 있도록 설계된 기능이다. 기존에는 교사들이 과거 자료를 재사용하기 위해 파일을 다시 찾거나 문항을 반복 입력·편집해야 하는 비효율이 컸지만, 이번 기능을 통해 이러한 반복 업무를 줄일 수 있다.

교사는 PDF 또는 이미지 형태의 기존 학습지와 평가지를 업로드하면 이를 문항 단위로 구조화해 저장할 수 있다. 추출된 문항은 정답, 해설, 수식, 그래프 이미지까지 직접 수정 가능하며, '자료' 탭에서는 학습지 단위로, '유형' 탭에서는 단원·유형별로 체계적으로 관리할 수 있다.

이를 통해 교사는 단원 복습, 보충 학습, 오답 피드백 등 다양한 수업 상황에 맞춰 필요한 자료를 신속하게 구성할 수 있으며, 수업 설계와 학생 개별 피드백에 보다 많은 시간을 집중할 수 있다는 설명이다.

완성된 자료는 스쿨플랫의 출제 및 학습 관리 기능과 연동돼 학생 배포, 풀이 현황 분석, 오답 데이터 기반 후속 지도까지 하나의 통합된 흐름 안에서 운영된다.

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