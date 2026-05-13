서울바이오허브, 삼성바이오에피스와 바이오 스타트업 공동 발굴 나선다

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서울바이오허브가 삼성바이오에피스와 손잡고 차세대 바이오 스타트업 발굴에 나선다고 13일 밝혔다.

서울특별시가 조성하고 한국과학기술연구원(KIST)과 고려대학교가 공동 운영하는 서울바이오허브는 삼성바이오에피스와 함께 '2026 서울바이오허브-삼성바이오에피스 오픈이노베이션 프로그램'을 공동 추진하고 참여 스타트업을 모집한다.

이번 프로그램은 서울바이오허브와 삼성바이오에피스가 처음으로 함께 운영하는 오픈이노베이션 프로그램으로 국내 유망 바이오 스타트업과 글로벌 바이오 기업 간 협업 기회를 확대하고 차세대 바이오 기술의 사업화 가능성을 높이기 위해 마련됐다.

삼성바이오에피스는 자체 스타트업 육성 프로그램인 '삼성바이오에피스 C랩 아웃사이드(C-Lab Outside)'의 일환으로 이번 협업을 진행한다. 해당 프로그램은 2018년 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)에서 출범한 사외 스타트업 육성 프로그램을 바이오 산업 분야로 확장한 것으로, 초기 바이오텍 (바이오 + 기술) 기업의 성장을 지원하고 차세대 유망 바이오 기술을 조기에 확보하기 위해 운영되고 있다.

삼성바이오에피스는 바이오시밀러를 비롯해 항체·펩타이드 기반 신약과 차세대 바이오 플랫폼 기술 분야로 연구개발 영역을 확대하고 있다. 최근에는 AI(인공지능) 기반 신약개발과 ADC(항체약물접합체), 신규 타깃 발굴 등 미래 성장 분야 연구를 위해 외부 혁신 기술과의 협업을 강화하고 있다.

모집 대상은 공고일 기준 창업 8년 미만 바이오·의료 기업이며 최대 2개사를 선발한다. 모집 분야는 삼성바이오에피스의 신규 사업 및 연구 분야와 연계 가능한 기술 영역으로 △항체 기반 치료제 요소 기술 △펩타이드 기반 치료 기술 △AI 기반 신규 약물 개발 플랫폼 등이다. 세부적으로는 이중항체 기술, ADC 플랫폼, 신규 페이로드·링커 기술, AI 기반 항체·타깃 발굴, 펩타이드 치료제 개발 기술 등이 포함된다.

선정 기업에는 약 1년간 단계별 오픈이노베이션 프로그램이 제공된다. 삼성바이오에피스와의 정기 미팅 및 기술 검증(PoC), 맞춤형 액셀러레이팅(보육)이 지원되며 서울바이오허브 입주권과 임대료 지원도 제공된다. 또 프로그램 종료 후에는 최종 평가를 통해 공동 연구, 기술 이전, 공동 사업화, 전략적 투자 등 실질적인 협업 여부도 검토할 예정이다.

서울바이오허브 관계자는 "그동안 글로벌 빅파마(대형 제약사) 및 국내 대·중견기업과의 오픈이노베이션 프로그램을 통해 스타트업의 투자 유치와 공동 연구, 글로벌 진출 등 다양한 협업 성과를 만들어왔다"며 "이번 삼성바이오에피스와의 프로그램 역시 국내 유망 바이오 스타트업이 실제 사업화와 전략적 협력으로 이어질 수 있는 성장 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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