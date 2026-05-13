신약개발·기술이전 전문가, '서지넥스' 합류…"글로벌 공략 가속"

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 '데이터랩'에서 볼 수 있습니다.]

양승민 서지넥스 COO(Chief Strategic-Operating Officer) /사진=서지넥스 제공

면역 항암제 및 엑소좀 기반 차세대 약물 전달 시스템(DDS)을 개발하는 서지넥스가 양승민 신임 COO(최고전략운영책임자)를 영입했다고 13일 밝혔다.

양승민 COO는 서울대학교 화학과를 졸업하고 예일대학교 화학과에서 생물리 전공으로 이학박사 학위를 취득했다. 이후 알버트아인슈타인 의과대학(뉴욕) 세포생물학과 연구교수를 역임했다.

동아쏘시오홀딩스(95,200원 ▼1,500 -1.55%)에서는 혁신신약연구소 중개화학연구팀장을 맡아 미국 일리노이주 기반 글로벌 제약회사 애브비(AbbVie)에 대한 MERTK(머크 수용체 티로신 키나아제) 억제제의 라이선스 아웃에 기여했다.

또 동아ST 신약연구소 소장과 연구본부장을 거치며 저분자화합물·바이오의약품·ADC(항체-약물 접합체)에 걸친 신약 파이프라인 전략 수립을 총괄했다.

앞으로 서지넥스에서 글로벌 기술 수출 파이프라인 구축을 포함한 기술 사업화 전략 수립 및 전사 실행을 총괄하며, CDMO 등 핵심 파트너십 관리와 BD(사업개발) 조직 리딩을 담당할 예정이다.

양승민 COO는 "서지넥스의 LNP(지질나노입자) 플랫폼 기술은 탁월한 안전성과 선택성을 바탕으로 글로벌 시장에서 충분한 차별성과 시장 경쟁력을 갖추고 있다"며 "글로벌 파트너십과 기술 수출 파이프라인 구축에 적극 기여하겠다"고 했다.

김세준 서지넥스 대표는 "양 COO는 기초과학부터 글로벌 기술이전까지 신약개발 전주기를 아우르는 전문가"라며 "LNP 플랫폼 및 생체 내 CAR-T(In Vivo CAR-T) 프로그램의 글로벌 사업화가 한층 가속화될 것으로 기대한다"고 말했다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 '유니콘팩토리']