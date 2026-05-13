KAIST, AI 창업과 오픈 이노베이션 잇는 대규모 창업 행사 개최

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카이스트(KAIST·한국과학기술원)가 18일부터 이틀간 'AI Agent(인공지능 에이전트) 기반 1인 창업 프로그램 사업설명회'와 '창업인 동반성장 페어(Fair) 2026'을 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 AI 기반 창업, 기술사업화, 산학협력, 투자 연계, 청년 일자리 창출까지 아우르는 KAIST형 전주기 창업 생태계를 종합적으로 소개하는 자리다. 특히, AI를 단순한 업무 도구가 아닌 공동 창업자 개념으로 활용하는 'AI Solopreneur(1인 창업지원 사업)' 모델이 핵심 프로그램으로 주목받고 있다.

KAIST는 해당 프로그램을 통해 전국 단위 예비 창업자 100명을 선발하고, KAIST 창업원 및 AI대학원 교수진이 참여하는 8주 집중 교육 과정을 운영할 계획이다. 교육 과정에서는 기획, 개발, 마케팅, 투자유치 등 창업 전 과정을 AI 에이전트를 활용해 수행하는 체계를 제공한다. 여기에 국내 최고 수준의 사업 멘토와 글로벌 멘토단이 참여해 사업 고도화와 해외 투자 연계까지 지원한다.

우수 창업팀에는 최대 1억원 규모의 시드 투자와 함께 프로토타입 제작, GPU 및 AI 서비스 인프라 등 실질적 창업 지원이 제공된다. 이를 통해 다양한 산업 분야의 예비 창업자들이 세계적 수준의 AI 활용 역량을 확보하고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 기반 사업 모델을 구축하도록 지원한다는 구상이다.

행사 첫날인 18일에는 KI빌딩 1층 메인홀에서 'KAIST 창업인 동반성장 페어'가 함께 열린다. 이 자리에서는 KAIST의 대표 창업기업들이 참여해 연구개발(R&D) 성과를 실제 시장 성공으로 연결한 기술사업화 사례를 공개한다. 이를 통해 연구-창업-투자-성장으로 이어지는 KAIST 창업 생태계의 선순환 구조를 입체적으로 제시할 예정이다.

또 참여 기업들은 기술 전시와 함께 현장 채용 세션도 운영한다. 청년 인재들에게는 기술 기반 양질의 일자리 기회를 제공하고, 기업에는 우수 인재 확보의 장이 될 전망이다.

이번 행사에는 글로벌 빅테크 기업들이 선택한 AI 솔루션 기업들도 대거 참여한다. 공장 자동화와 사무 자동화 분야의 실제 AX(AI 전환) 적용 사례가 소개되며, 국내 산업 전반의 AI 전환 흐름을 조망할 수 있다.

로보틱스 분야에서는 라이온로보틱스가 사족보행 로봇 기반 현장 활용 기술과 휴머노이드 로봇 선행 연구개발 사례를 선보인다. AI 반도체 분야에서는 파네시아와 하이퍼엑셀 등이 온디바이스 AI 구현을 위한 차세대 칩 설계 기술을 발표하며, GPU 의존도를 낮춘 차세대 AI 서비스 구동 기술과 사업 모델을 공개할 예정이다.

딥테크 바이오·헬스케어 분야에서는 배럴아이가 AI 기반 정량 초음파 분석 기술을 통해 기존 MRI 중심 진단 방식의 한계를 보완하는 혁신 사례를 발표한다. 로엔서지컬은 정밀 수술 로봇 기술을 기반으로 차세대 의료 혁신 가능성을 제시할 계획이다.

둘째 날 19일에는 '오픈 이노베이션 사업설명회'가 개최된다. 이 자리에서는 KAIST 교수진의 연구 역량과 산업계 수요를 연결하는 '1 랩엔 스타트업(Lab N Startup)' 모델이 소개되며, 기술 이전을 넘어 공동 창업과 신사업 창출로 확장되는 산학협력 전략이 발표된다. 이어지는 'KAIST 스타트업 투자 연계 IR 피칭 세션'에서는 대한민국 딥테크 바이오 기업 5개사가 참여하는 '테크플라자' 프로그램이 운영된다.

배현민 KAIST 창업원장은 "이번 창업인 동반성장 페어는 AI 기반 개인 창업부터 기술사업화, 산학협력, 투자, 일자리 창출까지 전 과정을 하나로 연결한 통합 창업 플랫폼"이라며 "KAIST 대표 창업기업들의 성공 사례를 통해 국내 딥테크 창업 생태계의 새로운 방향성을 제시하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 행사는 창업에 관심 있는 학생, 일반인, 기업, 투자기관 누구나 참여할 수 있으며, KAIST AI 1인 창업자 과정 사업설명회 시청과 참가 신청은 공식 웹사이트를 통해 가능하다.

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