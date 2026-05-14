어썸스쿨-과학교사과학문화협회, 과학 교육 디지털 전환 MOU 체결

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사단법인 과학교사과학문화협회와 교육 전문기업 어썸스쿨이 에듀테크 기반 미래 과학 교육 혁신을 위해 손을 맞잡았다.

양 기관은 업무협약(MOU)을 체결하고, 공교육 과학 수업의 질 향상과 교사의 디지털 교수 역량 강화를 위한 협력에 나서기로 했다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 탐구·실험 중심 과학 교육에 에듀테크를 접목해 미래형 교육 모델을 구축하는 데 초점을 맞췄다. 주요 협력 분야는 △과학 교육 격차 해소 및 과학문화 확산 △탐구 중심 에듀테크 콘텐츠 공동 개발 △교원 과학 교육 전문성 및 디지털 역량 강화 △미래형 과학 교수·학습 인프라 공유 등이다.

양 기관은 이번 협력을 통해 교사들의 디지털 기반 탐구 수업 설계 역량을 높이고, 학생들에게 보다 주도적인 과학 탐구 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

민재식 과학교사과학문화협회 회장은 "에듀테크를 통해 과학 교육의 본질적 가치를 확장하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔으며, 김상기 어썸스쿨 대표는 "현장 교사들의 전문성과 기술을 결합해 살아있는 과학 교육 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.

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