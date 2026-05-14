"8000피 턱밑까지 왔다"…코스피, 종가 사상 최고치 7981.41

(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 14일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 137.4포인트(1.75%) 오르며 사상 최고치인 7981.41로 장을 마쳤다. 2026.5.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 구윤성 기자

코스피가 14일 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)의 상승과 순환매 장세에 힘입어 종가 기준 사상 최고치인 7981.41에 장을 마감했다. 8000피까지 18.59포인트 남았다.

이날 코스피는 전날 대비 137.4포인트(1.75%) 오른 7981.41에 장을 마쳤다. 이날 7800대에서 상승 출발한 코스피는 장 중 7900대에서 상승 흐름을 보였다.

이경민 대신증권 FICC리서치부장은 "반도체주 숨 고르기 속에서 업종별 순환매 장세가 뚜렷했다"며 "음식료 업종과 백화점·소비재 업종도 강세를 보였다"고 분석했다.

이날 코스피 시장(한국거래소 기준)에서 개인 투자자와 기관 투자자는 각각 1조8391억원과 1904억원 순매수했다. 외국인 투자자는 2조1674억원 순매도했다. 외국인은 지난 7일부터 6거래일 연속 순매도를 기록했다.

코스피 업종 중 보험은 7.75% 강세 마감했다. 음식료·담배와 건설은 6%대, 오락·문화와 의료·정밀기기는 5%대 상승했다. 반면, 전기·가스와 운송장비·부품은 1% 이상 하락했다.

코스피 시가총액 상위 종목 중 LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%)가 13.38% 올랐다. 장 중 22만4500원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다. 삼성생명(310,000원 ▼20,000 -6.06%)은 7.84% 강세 마감했다.

반도체 투톱은 이날 상반된 모습을 보였다. 삼성전자는 전날 대비 4.23% 오른 29만6000원에 거래를 마쳤다. 장 중 29만9500원까지 오르며 30만전자를 눈앞에 뒀다. 그러나 SK하이닉스는 0.3% 하락했다. 장 초반 신고가인 199만4000원을 기록했으나 하락 전환했다. HD현대중공업(640,000원 ▼31,000 -4.62%)도 8.46% 하락했다. 두산에너빌리티(110,800원 ▼6,300 -5.38%)는 2.42% 미끄러졌다.

코스닥은 전날 대비 14.16포인트(1.20%) 오른 1191.09를 기록했다. 이날 상승 출발한 코스닥은 장 중 하락 전환했으나 장 마감 직전 상승했다.

코스닥 시장에서 개인과 기관은 각각 915억원과 589억원 순매수했다. 외국인은 1485억원 순매도했다.

코스닥 업종 금융과 오락·문화는 4%대 상승했다. 출판·매체는 3% 이상, 일반서비스, 의료·정밀기기, 음식료·담배는 2% 이상 올랐다. 반면, 운송장비·부품과 기계·장비는 1% 이상 하락했다.

코스닥 시총 상위 종목 중 알테오젠(369,000원 ▼16,000 -4.16%)이 8.76% 상승하며 코스닥 시총 1위로 올라섰다. 에코프로비엠(190,500원 ▼18,500 -8.85%)과 에코프로(129,200원 ▼13,100 -9.21%)도 각각 6.04%와 5.41% 올랐다. 반면, 코오롱티슈진(111,600원 ▼2,700 -2.36%)과 레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)는 각각 6.92%와 4.21% 하락했다.

이날 원/달러 환율은 전 거래일 대비 0.4원 오른 1491원(오후 3시30분 종가 기준)을 기록했다.