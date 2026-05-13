에이아이매틱스, 고속·노선버스 분야에 AI 안전 솔루션 공급 확대

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에이아이매틱스가 코리아와이드그룹과 MOU를 체결하고, 시영운수 등 노선버스 운수사 6개사와도 협력 관계를 구축했다/사진=에이아이매틱스

AI 기반 상용차 안전 솔루션 기업 에이아이매틱스가 코리아와이드그룹 계열사 코리아와이드랩과 업무협약(MOU)을 체결하고, 시영운수를 포함한 주요 노선버스 운수사 6개사와 협력 관계를 구축했다고 13일 밝혔다.

이번 MOU는 경북고속, 동부고속 등 대형 운수사를 보유한 코리아와이드그룹과의 협력을 기반으로, 고속버스 이용객의 생명과 재산 보호는 물론 데이터 기반의 효율적인 운행관리 체계 구축을 목표로 추진됐다.

에이아이매틱스는 최근 상용차 산업이 하드웨어 중심에서 AI·소프트웨어 기반 스마트 모빌리티 체계로 빠르게 전환되는 흐름 속에서, 자사가 축적해온 AI 영상 인식 기술과 운행 데이터 분석 역량을 대중교통 전반으로 확장하고 있다.

핵심 공급 장비는 AI 영상 인식 기술과 디지털운행기록계(DTG)를 통합한 'R10 DVR'이다. 이 장치는 전방 위험 감지, 운전자 상태 모니터링(DMS), 좌·우측 사각지대 감지, 승객 넘어짐 사고 감지 등 차량 내외부의 다양한 위험 요소를 실시간으로 통합 관리한다.

특히 법정 필수 장치인 DTG 기능을 AI 안전 시스템과 하나로 통합함으로써, 기존처럼 여러 개의 개별 장치를 설치해야 했던 번거로움을 줄이고 단일기기로 사고 예방, 운행 규제 대응, 운전자 스코어링까지 수행할 수 있는 올인원 솔루션을 구현했다.

이를 통해 운수사들은 장비 관리 비용과 운영 부담을 줄이는 동시에, 축적된 운행 데이터를 기반으로 보다 정밀한 운전자 습관 분석과 교정이 가능해져 실질적인 사고 예방 효과를 기대할 수 있다.

에이아이매틱스는 앞으로 코리아와이드그룹에 통합 안전 솔루션을 공급하는 한편, 수집된 데이터를 활용한 분석 서비스도 제공할 예정이다. 코리아와이드그룹은 현장 실증과 운영 적용을 지원하며, 대중교통 안전관리 고도화에 협력한다.

이훈 에이아이매틱스 대표는 "고속버스와 노선버스는 국민 일상과 가장 밀접한 교통수단인 만큼, 보다 정교한 안전관리 체계가 필수적"이라며 "AI 영상 인식과 DTG를 통합한 솔루션으로 사업용 차량 안전관리의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.

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