딥엑스 NPU, 비전AI 플랫폼 'YOLO' 디폴트 HW 옵션 중 하나로

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 ‘데이터랩’에서 볼 수 있습니다.]

NPU(신경망처리장치) 팹리스 스타트업 딥엑스가 객체 인식 AI 모델 'YOLO'를 개발한 울트라리틱스와 전략적 파트너십을 맺고, YOLO모델 사용자들에게 딥엑스의 반도체를 기본 옵션 중 하나로 제공한다고 15일 밝혔다.

울트라리틱스는 전 세계 비전AI 개발자들이 가장 널리 사용하는 AI 모델인 YOLO를 개발한 기업이다. 산업용 카메라, 로봇, 자율주행, 스마트시티 등 다양한 분야에서 표준 모델의 역할을 하고 있다.

파트너십에 따라 딥엑스의 NPU는 인텔, ST마이크로 등과 함께 YOLO 사용자들에게 '디폴트 옵션' 중 하나로 제공된다. 개발자들이 울트라리틱스 파이썬 패키지에서 단 한 줄의 명령어(format=deepx)만 입력하면 별도의 복잡한 변환 과정 없이 AI 모델을 딥엑스 칩에 최적화해 배포할 수 있다는 설명이다.

한국 AI 반도체 기업이 세계 개발자들이 사용하는 기본 툴체인에 '디폴트 옵션'으로 포함된 것은 이례적인 사례로 평가된다.

딥엑스는 "AI 모델 개발부터 실제 디바이스 적용까지 이어지는 과정에서 가장 큰 장애물로 꼽히던 하드웨어 통합 문제를 해소한 것"이라며 "'원클릭' 수준의 개발 환경을 구현했다"고 평가했다.

딥엑스는 현재 양산 중인 DX-M1제품 외에도 개발 중인 차세대 NPU DX-M2 역시 YOLO 모델들을 지속 지원한다는 계획이다.

김녹원 대표는 "한국의 AI 반도체가 전 세계 개발자들에게 '디폴트' 선택지가 되는 중요한 전환점"이라며 "로봇, 스마트 시티, 가전 등 우리 일상 속 모든 기기에 딥엑스의 NPU가 표준 피지컬 AI 반도체가 되도록 만들겠다"고 말했다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리]