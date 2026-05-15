'매관매직' 김건희 징역 7년6월 구형, 디올 백·그라프 귀걸이 등 몰수 요청

지난해 8월 6일 도이치모터스 주가조작 연루 의혹 등을 받는 김건희 여사가 서울 종로구 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 첫 조사를 마친 뒤 밖으로 나서고 있는 모습/사진=뉴시스

김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 김건희 여사의 '매관매직' 의혹 1심 결심 공판에서 징역 7년6개월을 선고해 달라고 요청했다. 5600만원 상당을 추징해 달라고도 요청했다.

특검팀은 15일 서울중앙지법 형사합의21부(부장판사 조순표) 심리로 열린 김 여사의 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 결심공판에서 "피고인 김건희에게 징역 7년 6개월을 선고해주시길 바란다"고 밝혔다. 이 밖에 △이우환 화백 그림 △반클리프앤아펠 목걸이 △티파니앤코 브로치 △디올 백 △그라프 귀걸이 △바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액 합계인 5636만5883원의 추징도 재판부에 요청했다.

김 여사는 공직을 대가로 귀금속과 금거북이, 고가 그림 등을 수수했다는 이른바 매관매직 의혹으로 특검팀에 의해 재판에 넘겨졌다. 김 여사는 2022년 3~5월 이봉관 서희건설 회장으로부터 사업상 도움과 맏사위 박성근 전 국무총리 비서실장의 인사 청탁을 대가로 반클리프앤아펠 목걸이와 귀걸이 등 약 1억380만원 상당의 금품을 수수했단 혐의를 받는다.

같은 해 4월과 6월엔 이배용 전 국가교육위원장으로부터 265만원에 달하는 금거북이와 세한도를 받았단 혐의, 사업가 서성빈씨로부터 로봇개 사업 도움을 명목으로 3990만원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 수수한 혐의 등도 받는다.

김 여사에게 금품을 제공한 피고인들에 대한 구형 절차는 앞서 마무리됐다. 특검팀은 △이봉관 회장에 대해 징역 1년 △이배용 전 위원장에 대해 징역 1년 △사업가 서씨에게 징역 1년 6개월을 구형했다.

김 여사에 대한 1심 선고는 다음 달 26일 진행될 방침이다.