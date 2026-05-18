그린다 ISCC-CORSIA 인증 취득…글로벌 공급망 진입 가시화

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바이오항공유 원료 전문기업 그린다가 국제 인증을 획득하며 글로벌 공급망에 진입할 자격을 갖췄다. 그린다는 ISCC-CORSIA 인증을 취득했다고 18일 밝혔다.

ISCC-CORSIA는 국제민간항공기구(ICAO)가 개발한 항공 부문 탄소상쇄·감축제도인 CORSIA 요건에 부합하는 국제 인증이다. 그린다는 지난 13일 ISCC-CORSIA 인증서를 발급 받았다.

그린다는 기존 ISCC-EU 인증에 이어 ISCC-CORSIA 인증까지 확보하면서 유럽 바이오연료 시장과 국제 항공 부문의 지속가능항공유(SAF) 원료 시장에 대응할 수 있는 인증 체계를 갖추게 됐다.

SAF 산업에서는 원료의 안정적 확보와 국제 인증 체계가 시장 진입의 핵심 조건으로 꼽힌다. 이번 인증으로 그린다는 글로벌 정유사와 바이오연료 기업이 요구하는 지속가능성, 추적성, 품질 기준을 충족할 수 있는 공급자로 인정받게 됐다.

황규용 그린다 대표는 "ISCC-CORSIA 인증 취득은 그린다가 글로벌 SAF 공급망에 진입할 자격과 역량을 갖춰가고 있음을 보여주는 성과"라며 "ISCC-EU와 ISCC-CORSIA를 동시에 보유한 국내 기업이 많지 않은 만큼 이번 인증을 기반으로 성장 기회를 확대하겠다"고 말했다.

이어 "국내 폐자원을 고부가가치 SAF 원료로 전환해 글로벌 탄소중립 시장에서 경쟁력 있는 공급자로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.

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