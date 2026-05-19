중노위원장 "삼성전자 임금협상 밤 10시 결론…안 되면 조정안 제시"

박수근 중앙노동위원회 위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 노·사 사후조정 회의중 저녁식사를 위해 회의장을 나온 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다./사진제공=뉴스1

삼성전자 노사 간 임금협상을 조정하고 있는 박수근 중앙노동위원회 위원장이 "오늘(19일) 밤 10시쯤 노사가 합의하거나 조정안이 나오거나 (합의) 가부가 결정될 것"이라고 밝혔다.

박 위원장은 19일 정부세종청사에서 열리고 있는 삼성전자 임금협상 관련 중노위 2차 사후조정회의 도중 저녁 7시15분쯤 기자들과 만나 "제가 사측에 대안을 제시했고 사측이 검토하는 중"이라며 이 같이 말했다.

박 위원장은 "쟁점을 종합적으로 정리해서 사측에 밤 10시까지 (결정을) 내라고 했다"며 "늦어도 10시30분에는 합의가 되거나 안 된다고 하면 조정안을 제출할 것"이라고 설명했다.

중노위 대안에 대해선 "노조측은 검토하고 있는 상황은 아니다"라며 "왜냐하면 이건 기술적인 문제인데 노조는 조합원 투표를 거쳐야 하기 때문에 사측이 오케이하고 노조가 투표해야 한다"고 말했다. 그러면서 "(조합원 투표에서) 부결이 나면 파업하는 것"이라고 덧붙였다.

이날 오전 10시부터 진행된 사후조정회의는 당초 예상 종료 시점이었던 저녁 7시를 넘겨 마라톤 회의를 이어가는 중이다. 현재 노사 양측은 성과급 지급 규모와 방식 등을 놓고 점차 이견을 좁혀나가고 있는 것으로 알려졌다.

당초 노조의 요구는 영업이익 15%의 초과이익성과급(OPI) 재원 활용과 성과급 상한 폐지 및 제도화였다. 반면 사측은 영업이익 10%와 유연한 성과급제를 고수하면서 입장차를 좁히지 못했다.

분배비율도 쟁점이다. 노조측은 파운드리 등 반도체 부문 내 적자사업부에도 고르게 성과급을 분배하자는 입장이다. 성과급 재원의 70%를 반도체 부문 전체에 골고루 나누고 30%를 사업부별로 차등지급하는 방안을 요구했다. 하지만 사측은 성과주의 원칙에 따라 공통분배 재원을 좀 더 줄이자는 입장이다.