AI스페라, 英사이버보안 컨퍼런스 참가…"현장 사용성 강조"

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사이버보안 스타트업 에이아이스페라가 다음달(6월) 2일부터 4일까지 영국 런던 엑셀에서 열리는 사이버보안 콘퍼런스 '인포시큐리티 유럽 2026'에 참가한다고 19일 밝혔다.

인포시큐리티 유럽은 글로벌 보안 전문가, 기업, 파트너, 업계 관계자들이 모여 최신 보안 기술과 시장 동향을 논의하는 자리다. AI스페라는 지난해 첫 참가 이후 이번까지 두 번째 참가한다.

에이아이스페라는 이번 행사에서 CTI(사이버 위협 인텔리전스) 플랫폼 '크리미널 IP'의 고도화된 기능과 함께 'AITEM(AI공격표면관리)'의 방향성을 소개할 예정이다. AITEM은 AI 분석 등을 통해 취약점이 발견되면 담당자 정보를 자동 추론해 탐지부터 조치의 간극을 줄여주는 개념이다.

행사에는 강병탁 에이아이스페라 대표가 '가시성 확보에서 위협 헌팅까지: AI 기반 공격표면관리 활용 사례'를 주제로 케이스 스터디 세션을 진행한다. 강 대표는 자동화된 탐지·대응 체계를 구현하는 실전 사례를 소개할 예정이다.

강 대표는 "위협 인텔리전스가 단순한 데이터 수집을 넘어 보안 운영에서 바로 활용할 수 있어야 한다는 것이 올해의 핵심 메시지"라며 "이번 참가를 통해 AI 기반 위협 대응 역량을 유럽 시장에 알리고, 글로벌 파트너와의 협력을 한층 강화하겠다"고 말했다.

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