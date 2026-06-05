상업용 부동산 수요예측↑…부동산플래닛, 데이터 500만건 구축

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AI(인공지능) 기반 상업용 부동산 전문 기업 부동산플래닛이 상업용 부동산 수요 분석 및 거래 지원 서비스 고도화를 위해 500만건 규모의 기업 데이터를 자체 구축했다고 5일 밝혔다.

이번에 확보한 데이터는 개인사업자와 법인을 아우르는 기업 정보로 구성됐다. 총 1205개 업종 체계에 기반한 기업 정보와 상업용 부동산 데이터를 한층 정밀하게 연계·분석할 수 있는 기반을 마련한 점이 특징이다.

부동산플래닛 관계자는 "상업용 부동산 시장은 주거용에 비해 통계와 데이터 구축이 제한적"이라며 "그간 오피스 빌딩 현황과 임대 시세 등 자체 조사 데이터를 시계열로 축적해 왔다. 이는 금융권과 대기업 등에서 신뢰도 높은 실무 참고 지표로 활용돼 왔다"고 했다.

부동산플래닛은 500만 기업 정보와 고용·매출 등의 데이터를 결합해 상업용 부동산 수요 분석 역량을 강화했다. 이를 통해 기업별 성장세와 사옥 이전, 확장·축소 가능성 등 잠재적인 자산 수요를 선제적으로 예측할 수 있는 기반을 마련했다.

앞으로 매수·임차 수요를 겨냥한 타깃 마케팅과 매각·임대 거래 지원 서비스를 강화할 계획이다. 기존 서비스도 재정비한다. '오피스빌딩 정보' 서비스를 전면 개편해 오피스빌딩 정보·임대 시세 중심의 제공을 넘어 플랫폼 기반 수요 매칭 기능으로 확장해 나갈 방침이다.

정수민 부동산플래닛 대표는 "상업용 부동산 시장에서는 자산 정보뿐 아니라 해당 공간을 필요로 하는 기업의 수요를 읽어내는 것이 필수"라며 "기업의 업종과 위치, 성장 흐름을 부동산 정보와 연결해 잠재 수요 발굴과 정교한 마케팅을 지원할 것"이라고 했다.

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