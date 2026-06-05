PDRN 이후 차세대 소재 발굴…쇼퍼블씬-이노비사이언스 맞손

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김도원 쇼퍼블씬 대표(왼쪽)가 이노비사이언스 측과 업무협약을 맺고 있다. /사진=쇼퍼블씬 제공

K뷰티 커뮤니티 커머스 '뷰티트레일러(Beauty Trailer)'를 운영하는 쇼퍼블씬과 미생물 기반 바이오 소재 기업 이노비사이언스가 기술 제휴 및 핵심 원료 우선 공급을 골자로 하는 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 글로벌 뷰티 시장에서 빠르게 부상한 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오티드) 이후의 차세대 소재를 선제적으로 발굴하기 위해 추진됐다.

쇼퍼블씬은 뷰티트레일러를 통해 K뷰티 인디브랜드의 글로벌 확장을 지원한다. 중남미 지역에 대한 마케팅 역량과 데이터 기술을 갖췄다. 최근에는 실력파 인디브랜드 발굴·협업도 본격했다.

이노비사이언스는 미생물 균주 개발부터 배양·정제를 아우르는 바이오 소재 원천기술을 보유했다. 미생물 맞춤형 분해·추출 공정을 통해 세포 내부 핵산 및 활성 성분을 고순도로 추출하는 독자적인 기술을 확보했다.

이 기술을 적용해 개발된 미생물 유래 신소재 'B-PDRN'은 기존 연어(어류) 유래 PDRN 대비 원료 수급 안정성, 비건·할랄 등 글로벌 인증 적합성, 저분자화를 통한 피부 흡수율 개선 등에서 강점을 갖춘 것으로 평가된다.

양측은 △B-PDRN 등 핵심 원료 우선 공급 및 완제품 생산 지원 △미생물 유래 바이오 소재 기반 신규 제형 공동 연구개발 △글로벌 유통 채널 맞춤형 완제품 기획·제조 △해외 인허가 및 임상 데이터 확보를 위한 공동 대응 등 전 분야에서 긴밀히 협력한다.

쇼퍼블씬은 확보한 B-PDRN 원료를 기반으로 고기능성 에센스를 비롯한 스킨케어 신제품 라인업을 연내 순차적으로 출시할 계획이다.

김도원 쇼퍼블씬 대표는 "이노비사이언스와의 협력은 단순한 원료 공급을 넘어 K뷰티의 기술적 도약을 함께 만들어가는 의미 있는 출발점"이라며 "글로벌 브랜딩 역량과 데이터 기반 마케팅 전략을 결합해 전세계 소비자에게 차별화된 제품을 선보이겠다"고 했다.

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