GS칼텍스, 서울숲 '배움정원' 생태학습 공간으로 새단장

GS칼텍스 배움정원 전경./사진=GS칼텍스

GS칼텍스는 올해 서울국제정원박람회 기업정원 프로그램에 참여해 서울숲 내 'GS칼텍스 배움정원'을 누구나 찾을 수 있는 생태 학습 공간으로 새롭게 선보인다고 11일 밝혔다.

이번 GS칼텍스 배움정원 리노베이션은 단순한 공간 정비를 넘어 그간 쌓아온 GS칼텍스의 친환경 사회공헌 활동의 가치를 시민에게 돌려주는 프로젝트다. 2005년 서울숲 개장 당시 일부 숲은 GS칼텍스 후원으로 조성됐다. GS칼텍스는 이후 20여 년간 시민과 자연이 공존하는 도시 숲의 가치를 지키기 위해 꾸준한 관심과 지원을 이어왔다.

GS칼텍스는 지난 2년간 시민 참여형 가드너 양성 프로그램인 '서울숲 정원학교'를 운영하며 도심 속 녹색 문화 확산에 힘써 왔다. 시민들은 정원학교를 통해 식물과 생태에 대한 이해를 넓히고 직접 정원을 가꾸는 경험을 쌓을 수 있었다.

GS칼텍스 배움정원은 조성 단계부터 운영까지 임직원과 시민, 환경 전문가들이 함께 만든 공간이다. 식물과 숲이 지닌 생태적 가치를 배우고, 탄소중립의 의미를 일상 속에서 자연스럽게 나누는 열린 학습 공간으로 꾸려졌다.

정원에는 탄소 흡수 효과가 우수한 조팝나무, 병꽃나무, 산수국, 쥐똥나무, 화살나무 등이 식재됐다. 토양 내 유기탄소를 늘리고 지속적인 바이오매스 생산을 돕는 억새류와 사초류를 함께 심어 정원의 생태적 기능을 더했다. 정원 전체가 하나의 살아 있는 탄소순환 모델로 작동하도록 설계됐다. 정원 입구의 대형 양버즘나무는 이 공간을 오래 지켜온 상징이다.

정원은 친환경 메시지를 공간 전반에 녹여냈다. 태풍에 쓰러지거나 수명을 다한 나무들이 우드칩 산책로와 구릉형 벤치로 재활용된 것이 대표적이다. 폐기 대신 탄소를 저장하는 소재로 전환한 것이다.

지난 9일에는 가정의 달을 맞아 GS칼텍스 임직원과 가족들이 배움정원을 찾아 가드닝 봉사활동도 진행했다. GS칼텍스 관계자는 "배움정원은 기업이 조성한 공간을 시민에게 다시 돌려드리고 자연 속에서 배우고 성장하는 경험을 함께 나누는 공간"이라며 "서울숲과 함께 이어온 시간처럼 앞으로도 시민과 자연, 미래 세대가 함께 성장할 수 있는 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.