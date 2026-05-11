창립 85주년 한국앤컴퍼니그룹, 특별전시·임직원 보상 행사

한국앤컴퍼니그룹 판교 본사 테크노플렉스에 마련된 창립 85주년 기념 ‘HANKOOK 갤러리’ 특별 전시./사진제공=한국앤컴퍼니그룹

한국앤컴퍼니(25,450원 ▲1,050 +4.3%)그룹이 창립 85주년을 맞아 그룹의 미션·비전·기업문화를 시각화한 예술작품 특별전시, 임직원 포상 등 기념행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

회사는 판교 본사 테크노플렉스에 창립 85주년 기념 전시회 'HANKOOK(한국) 갤러리'를 오픈했다. '우리가 그린 혁신, 우리가 만드는 미래'를 주제로 △임직원 전시존 △외부 작가 전시존 △비전 포토존으로 구성됐다. 전시는 오는 20일까지 진행된다.

임직원이 직접 표현한 내부의 시선과 외부 작가의 시선을 함께 담아 그룹이 지향하고 있는 기술적 혁신과 지속가능한 성장이라는 목표를 다양한 관점에서 보여주는 것이 특징이다.

임직원 전시존에는 조직문화 프로그램 '프로액티브 콘서트'에서 임직원들이 직접 그린 미션·비전 드로잉 작품을 선보이고 있다. 전 계열사 구성원들이 그룹의 미션과 비전을 각자의 시선으로 해석한 작품에는 그룹의 방향성과 미래에 관한 구성원들의 다양한 관점이 담겼다.

외부 작가 전시존 '7인의 시선: 비전아트전'에는 기술과 사람의 연결, 지속가능한 성장, 미래 모빌리티와 브랜드 확장성 등 그룹이 지향하는 가치를 시각적으로 풀어낸 작품 13점이 전시됐다. 참여 작가는 조준재, 제이크리, 이재영, 온유(김미정), 김세연, 강원래, 김리원 등 현대미술작가 7명이다.

이와 함께 창립기념일을 맞아 총 2544명의 임직원을 포상했다. '엑셀런스 어워즈'는 과감한 도전과 창의적 혁신으로 기업 성과에 기여한 임직원을 발굴·포상하는 제도로 올해는 248명이 선정됐다.

건전한 노사관계 발전에 기여한 16명에게는 '노사화합상'을 수여했으며, 오랜 기간 회사의 성장을 위해 헌신해온 2280명에게는 '장기근속상'을 전달했다.

한국앤컴퍼니그룹은 모빌리티 영역을 넘어 더 큰 가치를 창출하기 위해 창립 이후 축적해온 기술력과 사업 역량을 바탕으로 △지속가능한 에너지 △타이어 기술 확장 △미래 신기술 △전장·전자 솔루션 △AI 기반 자동화 △모빌리티 서비스로 이어지는 6대 미래 성장 전략을 실행해 나간다는 방침이다.

또한 AI·데이터 기반의 혁신 역량과 프로액티브 컬처를 바탕으로 그룹 차원의 실행력을 높이고 'Hankook(한국)' 브랜드의 글로벌 프리미엄 브랜드 입지를 확대해 나갈 계획이다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "창립 85주년을 맞아 그룹이 걸어온 도전과 혁신의 의미를 구성원들과 함께 공유했다는 점에서 뜻깊다"며 "앞으로도 변화하는 산업 환경에 유연하게 대응하며 그룹의 미래 경쟁력을 지속 강화할 것"이라고 말했다.