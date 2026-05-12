HD건설기계 스마트 안전 기술 '이스톱', 이탈리아 기술혁신상

HD건설기계의 인공지능(AI) 기반 긴급 자동 장비 제동 기술인 ‘이스톱(E-STOP)’이 이탈리아 ‘사모테르 기술 혁신상(SaMoTer Innovation Award)’을 수상했다./사진제공=HD건설기계

HD건설기계는 자사의 인공지능(AI) 기반 긴급 자동 장비 제동 기술인 '이스톱(E-STOP)'이 이탈리아 '사모테르 기술 혁신상(SaMoTer Innovation Award)'을 수상했다고 12일 밝혔다.

사모테르 기술 혁신상은 이탈리아 무역박람기구 '베로나피에레(Veronafiere)'에서 가장 혁신적인 기술과 제품을 선정해 수여하는 상이다. 해당 기구는 유럽 대표 건설장비 전문 박람회인 '사모테르 전시회'를 주관한다.

혁신상을 수상한 HD건설기계의 '이스톱'은 장비에 장착된 카메라와 레이더 센서를 통해 작업 반경 내 사람이나 사물을 감지하면 장비가 스스로 제동하는 기술이다. 또 설정된 거리에 따라 감속·정지 단계를 자동으로 조절할 수 있어 안전성과 작업 효율을 동시에 높일 수 있다.

HD건설기계는 지난해 9월 프랑스 노동부 산하의 건설업 안전예방협회(OPPBTP)가 주관한 센강 운하 프로젝트에서 '이스톱' 기술을 선보인 바 있다.

임정우 HD건설기계 유럽 권역장은 "이번 혁신상 수상은 미래 건설장비 기술을 선도하는 유럽에서 우리의 기술력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 안전과 효율을 높일 수 있는 기술과 제품을 바탕으로 유럽 전역에서 브랜드 신뢰도를 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 사모테르 전시회는 1964년부터 시작된 국제 건설장비 전문 전시회로 이탈리아 베로나에서 열린다. HD건설기계는 이번 전시회에서 올해 새롭게 출시한 차세대 대형 굴착기(DX400HD-9)을 비롯해 콤팩트 장비부터 광산용 장비에 이르는 다양한 제품 라인업을 전시했다.