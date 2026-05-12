아리얼, 무신사 메가스토어 성수 입점… 국내외 고객 접점 강화

효능 기반 자연주의 브랜드 아리얼(Ariul)이 무신사 메가스토어 성수에 입점하며 브랜드 경험 강화에 나선다.

무신사 메가스토어 성수는 패션·뷰티·라이프스타일 콘텐츠를 아우르는 복합 문화 공간으로, 트렌드에 민감한 MZ 소비자와 해외 관광객 유입이 활발한 성수 상권의 대표 플랫폼으로 주목받고 있다.

아리얼은 이번 입점을 통해 대표 스테디셀러인 클렌징티슈와 립앤아이리무버 패드를 비롯해, 해외에서 높은 판매를 기록 중인 겔마스크 라인 등 클렌징·스킨케어·마스크·바디 카테고리의 주요 제품 약 50여 종을 선보인다.

또한 '더 퍼펙트 스킨 부스터 에멀전'은 무신사 뷰티 단독 제품으로 운영된다. 해당 제품은 클렌징 이후 피부 바탕을 정돈해 스킨케어와 메이크업 단계가 자연스럽게 이어질 수 있도록 설계됐다.

아리얼은 현재 국내 주요 온·오프라인 채널과 해외 50여 개국에서 브랜드를 운영 중이며, 이번 입점을 통해 성수 상권 특유의 트렌디한 소비층과 해외 관광객 대상 브랜드 경험을 강화한다는 계획이다.