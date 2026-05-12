포니 6대로 시작한 車 수출, 50년간 7600만대…'제23회 자동차의 날'

12일 오전 서울 서초구 JW메리어트호텔 서울에서 진행된 '제23회 자동차의 날' 행사에서 문신학 산업통상부 차관을 비롯한 내빈들과 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. /사진=김창현 기자 chmt@

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)와 한국자동차산업협동조합(KAICA)이 12일 서울 반포 JW메리어트호텔에서 문신학 산업통상부 차관과 자동차 업계 관계자 및 유공자 등 300여명이 참석한 가운데 '제23회 자동차의 날' 기념행사를 개최했다.

1999년 5월 12일 자동차 수출 누계 1000만 대 달성을 기념해 2004년 제정된 '자동차의 날'은 올해로 23회를 맞이했다. 특히 올해는 1976년 국내에서 생산한 포니 6대를 에콰도르에 최초 수출한 지 50주년이 되는 해다.

올해 '제23회 자동차의 날' 기념행사는 이러한 의미를 담아 '수출로 이끈 50년, 100년 미래를 향한 새로운 도전'을 주제로 지난 50년간 누적 수출 7600만대(2026년 2월 기준)라는 성과를 달성한 자동차 산업인의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

문 차관은 "우리나라가 50년, 60년간 경제성장을 하고 고용을 유지할 수 있었던 것은 제조업이 있었기 때문"이라며 "그중에서도 플랫폼 산업의 중심에 있는 자동차 산업이 그 핵심인 만큼 우리 경제와 고용을 책임지는 가장 큰 역할은 자동차라는 점을 믿어 의심치 않는다"고 전했다.

이날 장재훈 현대자동차그룹 부회장이 자동차 업계에서는 19년 만에 대한민국 산업계 최고 훈격인 금탑산업훈장을 수훈했다. 이밖에도 함상식 엠알인프라오토 대표이사가 은탑산업훈장을, 황기영 KG모빌리티 대표이사가 동탑산업훈장을 수훈했다.

이번 유공자 포상 분야는 △친환경차 국내 생산 유치 및 기술개발 등 전동화 전환 △AI·소프트웨어·자율주행 기술 혁신 △스마트 제조 기술 고도화 △미래차 산업 생태계 및 인재 기반 구축 △신시장개척 및 위기극복과 상생협력 등으로 정부포상 16점, 장관표창 20점이 수여됐다.

수상자는 이종하 현대모비스 상무(산업포장), 민승재 한양대학교 미래모빌리티학과 교수(산업포장), 장길재 한국GM 상무(산업포장), 이재민 현대차 전무(대통령표창), 상희정 르노코리아 부사장(대통령표창), 장수항 기아 전무(국무총리표창), 강성근 차봇모빌리티 대표이사(장관표창) 등 총 36명이다.

정대진 KAMA 회장은 축사에서 "최근 자동차 산업은 거대한 패러다임 전환기 지나고 있어 우리는 지금까지 성공에만 머물 여유가 없다"며 "업계의 노력과 함께 정부 부처의 지원이 필요한 시기"라고 말했다.

이택성 KAICA 이사는 "정부, 완성차 업체, 연구원과 학계 모두가 자동차 산업을 위해 지원하고 협조해서 함께한다면 멀리 가고 오래갈 수 있다"고 말했다.

금탑산업훈장을 받은 장 부회장은 "불확실성이 일상이 된 시대에서 자동차산업이 플랫폼으로서 계속해서 경쟁력을 가질 수 있도록 노력하겠다"며 "더불어 산업현장 안전에도 특별히 신경 쓰겠다"고 말했다.