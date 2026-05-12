로젠택배, 클릭메이트 통해 상생형 라이브커머스 '로젠핫딜' 선봬

로젠택배가 라이브커머스 플랫폼 클릭메이트를 통해 거래처의 판로 확대를 지원하는 상생형 커머스 모델을 선보인다고 밝혔다.

(좌)로젠핫딜 로고 (우)단골맺기 QR 코드/사진제공=로젠택배

로젠택배는 지난 1월 클릭메이트와 전략적 업무협약을 체결한 이후, 택배 서비스를 통해 이어온 거래처와의 관계를 상품 홍보와 판매 지원 영역으로 넓히는 방안을 준비해왔다. 그 첫 단계로 로젠택배는 지난 4월 클릭메이트 내 공식 셀러 채널 '로젠핫딜'을 개설했다.

'로젠핫딜'은 클릭메이트에서 로젠택배가 운영하는 공식 셀러 채널로, 엄선한 거래처 상품을 라이브방송으로 소개하고 판매를 지원하는 역할을 한다.

로젠택배는 전국 348개 지점과 1만여 명의 영업소사업가를 통해 다양한 거래처와 접점을 형성하고 있다. '로젠핫딜'은 이러한 현장 네트워크를 활용해 방송 상품군을 확대하며, 거래처와 함께 성장하는 상생형 채널로 운영될 예정이다.

클릭메이트는 특정 셀러를 '단골맺기'한 이용자에게 해당 셀러의 라이브방송을 안내하는 폐쇄형 라이브커머스 플랫폼이다. 이용자는 클릭메이트 앱에서 '로젠핫딜'을 검색해 단골 등록을 하면, 방송 진행 시 카카오 알림톡을 통해 실시간 안내를 받고 라이브방송에 참여할 수 있다.