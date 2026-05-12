옵티스랩, 성형 정보 콘텐츠 플랫폼 '뷰티케어랩' 론칭 예정

AI(인공지능) 기반 리드 생성 플랫폼 옵티스랩(대표 송지하)이 오는 6월 성형 시술 정보 콘텐츠 플랫폼 '뷰티케어랩'을 출시한다고 12일 밝혔다.

뷰티케어랩은 성형 시술 유형별 정보, 회복 과정, 비용 구조, 의료기관 선택 기준 등을 제공하는 콘텐츠 플랫폼이다.

회사 측은 기존 미용 콘텐츠 사이트의 광고성·후기 위주 운영에서 벗어나 검색 의도 기반의 정보 전달을 목적으로 콘텐츠를 설계했다고 설명했다. 의료법·표시광고법 준수 검증 절차를 운영 단계에 도입할 방침이다.

해당 플랫폼에는 회사가 자체 개발한 AIFT(AI Intent Filtering Technology)가 적용된다. 이 기술은 사용자의 검색어 흐름, 페이지 체류 시간, 유입 경로 등 행동 데이터를 분석해 단순 정보 탐색과 실제 상담 의도가 있는 유입을 구분한다.

송지하 옵티스랩 대표는 "성형 분야는 사용자 신체에 영향을 주는 정보를 다루는 만큼 콘텐츠 정확성과 광고법 준수가 우선"이라며 "운영 중인 자회사 콘텐츠 전체를 의료법·변호사법·표시광고법 기준으로 재검수하는 작업을 5월부터 진행하고 있다"고 말했다.

옵티스랩은 법률 정보 '렉스랩', 탈모 정보 '탈모케어랩'과 지난달 29일 운영을 시작한 피부 시술 정보 '피부케어랩' 등 3개의 콘텐츠 플랫폼을 운영 중이다.