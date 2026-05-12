아주대, 학생창업유망팀 300+ 사전 인큐베이팅 운영

사진제공=아주대학교 창업지원단

메인콘텐츠가 아주대학교, 아주대학교 창업지원단과 함께 '2026 아주대학교 학생창업유망팀 300+ 사전 인큐베이팅 프로그램'을 운영하고, 학생 창업팀 대상 사업계획서 작성 및 실전형 멘토링을 진행했다.

이번 프로그램은 학생창업유망팀 300+ 지원을 준비하는 재학생들의 사업계획서 작성 역량 강화와 창업 아이디어 구체화를 목표로 마련됐다. 참가 학생들은 사업 아이템 구조화부터 시장 분석, 고객 정의, 비즈니스 모델 설계, 사업 전략 수립까지 실제 지원 과정에 맞춘 실습형 교육에 참여했다.

교육 과정은 △창업 아이디어 발상 △문제 정의 및 고객 페르소나 설정 △시장·경쟁사 분석 △비즈니스 모델 및 수익구조 설계 △AI 기반 MVP 기획 △사업계획서 및 IR 구성 등 창업 지원에 필요한 핵심 내용 중심으로 구성됐다.

메인콘텐츠는 프로그램 기획과 운영을 맡아 아주대 창업지원단과 함께 사업계획 고도화 프로그램을 진행했다. 특히 창업 실습 솔루션 '슘페터 3.0'을 활용해 참가자들이 아이디어 구조화, 고객 분석, 시장 규모 분석, BM 설계, SWOT 분석 등을 단계별로 수행할 수 있도록 지원했다. 이를 기반으로 학생들은 사업계획서 내용을 구체화했다.

현장에서는 오프라인 실습과 온라인 멘토링이 병행됐다. 멘토진은 참가팀별 사업계획서를 검토하며 문제 정의, 시장성, 고객 설정, 수익 구조, 실행 가능성 등을 중심으로 피드백을 제공했다.