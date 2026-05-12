이지스퍼블리싱, 'Do it! 바이브 코딩 + 안티그래비티' 출간

코딩을 몰라도 AI로 서비스를 직접 만드는 시대가 열렸다. 이지스퍼블리싱은 프로그래밍 지식 없이도 아이디어를 실제 서비스로 구현할 수 있도록 안내하는 신간 'Do it! 바이브 코딩 + 안티그래비티'를 출간했다고 12일 밝혔다.

프롬프트 설계부터 서비스 배포까지

이 책은 구글이 개발한 AI 코딩 도구 안티그래비티를 활용해 바이브 코딩을 시작하는 방법을 담았다. 안티그래비티는 무료 사용 범위가 넓고 여러 AI 모델을 비교하며 활용할 수 있어 바이브 코딩을 처음 시작하는 입문자에게 적합하다.

책은 AI에게 원하는 결과를 얻어내는 프롬프트 설계법부터 시작한다. 15년차 현직 개발자가 정리한 'ROCK 법칙'을 통해 역할 부여(Role), 목표 설정(Object), 맥락 제공(Condition), 핵심 제약 조건(Knowledge)에 맞춘 지시 방법을 익힐 수 있다. 이를 통해 개발 지식 없이도 AI가 의도한 방향대로 작동하도록 조율하는 능력을 기를 수 있다.

게임부터 풀스택 앱까지, 4가지 실전 프로젝트 제공

게임, 자동화 도구, 심리 테스트, 실시간 디지털 롤링페이퍼 등 4가지 서비스를 직접 완성하며 바이브 코딩을 경험할 수 있다. 단순한 코드 생성에 그치지 않고, 이미지 생성 AI 나노 바나나, 서버리스 플랫폼 수파베이스, 배포 서비스 버셀을 활용해 전세계 누구나 접속할 수 있는 풀스택 서비스 구현까지 다룬다. 부록에서는 MCP 활용법도 소개해 AI 활용 능력을 한 단계 끌어올릴 수 있도록 구성했다.