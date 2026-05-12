발뮤다, 'BALMUDA The Range S' 출시

발뮤다는 본연의 기능에 집중한 새로운 라이프스타일의 전자레인지 BALMUDA The Range S를 출시했다고 밝혔다.

기존 오븐 레인지 BALMUDA The Range의 심플한 조작법과 경쾌한 기타 사운드를 그대로 유지하고, 높이와 깊이를 최소화한 클래식 디자인이 특징이다.

BALMUDA The Range S는 자유로운 배치를 가능하게 하는 컴팩트한 전면 개방 설계로 수납 선반이나 냉장고 위 등 한정된 공간에서도 원하는 방식으로 공간을 연출할 수 있다. 음식을 따뜻하게 데우는 데 필요한 5가지 모드(자동 데우기, 수동 데우기, 음료, 냉동밥, 해동)가 탑재돼 다이얼 하나만으로 직관적인 조작이 가능하다. 금속 손잡이에는 소프트 클로징 기능이 더해져 손을 놓아도 문이 부드럽게 닫히는 우아한 사용감을 느낄 수 있다.

BALMUDA The Range S는 블랙과 화이트 두 가지 색상으로 출시되며 국내 출시가는 469,000원이다. 2026년 5월 12일부터 18일까지 발뮤다 공식 온라인 스토어에서 예약 판매되며, 5월 말부터는 주요 백화점 내 발뮤다 직영 매장에서도 만날 수 있다.