조은에듀테크, '2026년 인천어린이과학관 과학문화축제' 성료

교육문화 콘텐츠 전문기업 조은에듀테크는 지난 4월 18일과 5월 5일에 인천어린이과학관에서 개최된 '2026 인천어린이과학관 과학문화축제'를 성공적으로 운영했다고 밝혔다.

어린이와 가족들이 다양한 체험 프로그램에 참여하고 있다./사진제공=조은에듀테크

이번 행사는 인천어린이과학관 주최로 진행됐으며, 과학의 날 기념 행사 '놀다보니 과학!'과 어린이날 기념 행사 '과학으로 자라는 어린이'로 구성됐다. 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 참여형 과학문화 콘텐츠를 중심으로 공연, 체험부스, 부대행사 등 다양한 프로그램이 마련됐으며, 놀이와 체험을 통해 과학을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 기획됐다.

두 차례 행사에는 총 1만여 명의 어린이와 가족 단위 관람객이 참여했으며, 다양한 체험 프로그램을 중심으로 행사장 전반에서 활발한 참여가 이루어졌다. 특히 로봇·인공지능 콘텐츠, VR·XR 체험, 과학마술공연, 가족 참여형 프로그램 등은 관람객들의 높은 관심 속에 운영됐다.

이는 만족도 조사에서 프로그램 만족도와 운영 만족도, 재참여 의향 등이 전반적으로 높게 나타난 결과로 이어졌다. 참가자들은 "가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램 구성이 좋았다", "과학을 놀이처럼 체험할 수 있어 흥미로웠다", "다양한 콘텐츠를 한자리에서 경험할 수 있어 만족스러웠다" 등의 긍정적인 반응을 보였다.