"기술력·속도로, 中 공세 방어"

장재훈(오른쪽) 현대자동차그룹 부회장이 12일 서울 서초구 JW메리어트호텔에서 열린 제23회 자동차의 날 기념식에서 문신학 산업통상부 1차관으로부터 금탑산업훈장을 수여받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. /사진=뉴시스

"(중국 차량이) 원가경쟁력에서 앞서 나가는 만큼 경쟁이 만만치 않으리라고 생각합니다."

장재훈 현대차그룹 부회장은 12일 JW메리어트호텔서울에서 열린 '제23회 자동차의날' 행사에서 이같이 밝힌 뒤 중국산 전기차의 저가공세가 거센 만큼 안전과 품질뿐만 아니라 이어지는 고객서비스·경험 부문까지 개선해야 한다고 강조했다. 그러면서 "이런 경쟁을 통해 우리가 한 단계 더 앞으로 나갈 기회가 됐으면 한다"며 "그런 차원에서 (그룹 내) 전부문이 노력하고 있다"고 설명했다.

장 부회장은 불안정한 대외환경을 극복하기 위한 그룹전략에 대해서는 "혁신성뿐만 아니라 자동차가 갖고 있어야 할 근본적인 품질과 안전 등을 지속적으로 보강해 나가면서 원가경쟁력을 갖춰야 한다"며 "이미 보편화한 전동화 기술과 자율주행기술에 안전과 품질을 어떻게 더 공고히 하느냐가 경쟁력이라고 생각한다"고 설명했다.

아울러 로보틱스·AI(인공지능)·수소에너지 등 미래 핵심사업과 관련해서는 "어떻게 서로 연계될 수 있는지 살펴야 하며 전체적으로 플랫폼의 확장성과 속도·규모가 제일 중요하다"면서 "이전에 발표한 국내 및 미국 투자계획을 정교하게 가다듬으면서도 빨리 치고 나가야 할 시점"이라고 말했다.

한편 이날 열린 행사에서 장 부회장은 자동차업계에서는 19년 만에 산업계 최고 훈격인 금탑산업훈장을 받았다. 현대차 대표(사장)와 현대차그룹 부회장을 역임하며 모빌리티(이동성) 산업생태계 강화를 위한 대규모 투자와 미래 신사업 확장, 글로벌 수소에너지 생태계 구축, 통상 리스크 대응, 자동차산업 생태계 동반성장 등에 기여한 공로를 인정받았다. 이에 장 부회장은 "(자동차업계가) 플랫폼산업으로서 역할을 해야 하는 더 중요한 시점이 됐기에 약 20년 만에 훈장을 받았다고 생각한다"고 소감을 밝혔다.