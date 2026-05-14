LS에코에너지, 베트남 초대형 AI 데이터센터 전력 케이블 공급

LS에코에너지 하이퐁 생산 법인 LS-VINA 전경./사진 제공=LS에코에너지

LS에코에너지는 베트남 하이퐁 생산법인 LS-VINA가 현지 최대 통신사 비엣텔 그룹의 초대형 AI(인공지능) 데이터센터에 전력 케이블을 공급한다고 14일 밝혔다.

이번 데이터센터는 생성형 AI와 클라우드 수요 확대에 대응하기 위해 하노이 인근 신도시에 총 60MW(메가와트) 규모로 구축된다. 이는 약 4만~5만 가구가 동시에 사용할 수 있는 전력 규모다.

LS에코에너지가 공급하는 제품은 데이터센터와 변전소를 연결하는 전력망에 사용될 예정이다. AI 데이터센터는 GPU(그래픽처리장치) 기반의 고밀도 서버를 운영하는 만큼 전력 사용량과 발열이 크게 증가해 안정적인 전력 공급과 고신뢰 배전 인프라가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

앞서 LS에코에너지는 글로벌 빅테크 기업들이 인도네시아와 말레이시아 등에 구축 중인 하이퍼스케일 AI 데이터센터에 버스덕트와 송전용 케이블 등을 공급해왔다. 이번 베트남 프로젝트 참여를 계기로 동남아 AI 데이터센터 시장 내 영향력을 더욱 확대하고 있다는 평가다.

회사 측은 비엣텔의 동남아 AI·통신 인프라 투자 확대 기조에 맞춰 추가 사업 기회도 기대하고 있다고 설명했다. 또 AI 데이터센터 수요 증가에 대응해 기존 전력 솔루션은 물론 광케이블 생산 역량 강화에도 나설 계획이다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "AI 데이터센터 시장은 서버 경쟁을 넘어 전력·통신 인프라 경쟁으로 확대되고 있다"며 "초고압 케이블과 데이터센터용 전력·광통신 솔루션 등을 중심으로 글로벌 AI 인프라 시장 공략을 강화해 나가겠다"고 말했다.