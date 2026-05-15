머니투데이 오프라인 헤드라인-15일

[종합]

"-100조" '최악의 시나리오' 나왔다 삼성전자, 비상관리 돌입

트럼프·시진핑 "이란 핵무기 불허·호르무즈 개방 합의"

'금계란' 산란계협회 담합 탓…과징금 5.9억

[삼성전자, 비상관리 돌입]

"품질 우려" 고객사 '인수 거부' 조짐…글로벌 공급망 흔들

[서울 전역 집값 상승]

사라진 급매, '사라'는 매수심리 꿈틀…집값 다시 달아오른다

['금계란' 담합 탓]

사룟값 줄고, 생산량 늘어도…깨지지 않은 '계란값 공식'

[미·중 정상회담]

시진핑, 트럼프 면전서 '대만 경고'…패권경쟁 미묘한 변화

[경쟁력 높이는 K원전]

한전·한수원 수출체계 '융합'…정부, 컨트롤타워 신설

[오피니언]

국민성장펀드, 가입할 만한가

갑옷이 무거운 자가 먼저 무너진다

전세절벽 현실화…집값도 다시 오름세

[the300]

"정치 공작"與지도부 鄭엄호…"최고 후보" 유승민은 吳지원

[국제]

"韓향한 美관심, 실질적 협력으로 이끌어가야"

[산업]

인간·로봇 공존…정의선표 '오피스 혁신'

명동·홍대 옮겨 놓은 듯…어깨마다 '올영 쇼핑백'

롯데케미칼 '여수 NCC' 다시 불 밝힌다

[금융]

'연 19% 단리 효과' 청년적금 내달 나온다

[바이오]

도수치료 정부가 통제…7월부터 4만원대

[유니콘팩토리]

식단·운동·혈당관리 한번에…내 손안의 AI피티쌤

[ICT·과학]

에이닷 모델로…SKT '국방 AI' 만든다

[건설 부동산]

사업비 금리할인 '출혈 경쟁'…지자체는 위법소지 경고만

[정책사회·문화]

"선생님도, 선생님이 필요해 '수석교사' 별도 정원 마련을"

[사회]

'삼성 초순수기술 유출' 대법, 파기환송

[증권]

개미가 쏘아 올린 공, 증권사 '실적 잭팟'으로 돌아왔다

8000까지 단 19포인트…삼전이 이끌었다