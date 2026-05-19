한화그룹, 우주인재 육성 프로그램 '우주의 조약돌' 5기 모집

우주의 조약돌 5기 모집 포스터./사진제공=한화

한화그룹은 카이스트(KAIST)와 공동 주최하는 미래형 우주인재 육성 프로그램 '우주의 조약돌' 5기 참가자를 모집한다고 19일 밝혔다. 모집기간은 18일부터 다음달 12일까지다.

올해 주제는 '대한민국을 위한 우주 기술'로 전국 중학교 1·2학년 학생이라면 누구나 지원할 수 있다. 1차 전형은 에세이 심사이고, 토론과 면접으로 구성된 2차 전형을 통과한 30명의 학생이 최종 선발된다.

'우주의 조약돌'은 청소년들의 상상력과 호기심을 바탕으로 미래 우주인재로 성장할 수 있도록 지원하는 교육 프로그램이다. 참가 학생들은 KAIST 항공우주공학과 교수진과 석·박사 멘토들의 지도 아래 '주제선정 → 논리구체화 → 결과도출'에 이르는 과정을 수행하게 된다. 이는 KAIST에서 실제 진행하는 팀 프로젝트와 같은 방식이다.

최종 선발된 학생들은 오는 7월 인문학 컨퍼런스를 시작으로 12월까지 6개월간 팀별 우주 미션 프로젝트를 수행하고 내년 1월 연구성과 발표와 수료식을 진행하게 된다. 수료생들에게는 △KAIST 총장 명의 수료증 △KAIST 영재교육원 수강 기회 △KAIST 멘토링 등의 혜택이 제공된다.

수료생들에게는 해외 우주기관을 탐방하면서 대한민국의 우주산업을 이끌어나갈 미래의 인재로서의 꿈을 구체화할 수 있는 기회도 주어진다. 지난해 수료생들은 미국 NASA 제트추진연구소(JPL), UCLA 인프라 센싱·로봇 공학 연구실, USC SERC(우주공학연구센터) 등을 방문했다. 이곳에서 학생들은 현지 한국인 유학생·재직자들과 만나 우주산업 현장의 생생한 이야기를 듣고 경험하는 시간을 가졌다.

'우주의 조약돌'은 2022년 시작됐으며 지난 4기까지 약 130명의 수료생을 배출했다.

한화 관계자는 "'우주의 조약돌'은 글로벌 기업들의 미래 각축장이 될 우주사업에서 국가 경쟁력을 키우기 위한 한화그룹 차원의 사회공헌 사업"이라며 "기업의 경쟁력은 결국 인재에서 시작된다고 보고 '한국판 스페이스X'의 주역이 될 우주과학 인재들을 육성함으로써 국가 경쟁력, 글로벌 경쟁력 강화에 이바지하겠다"고 했다.