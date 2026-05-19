태광그룹 세화미술관, '서울 사운드 피크닉' 개막

국악 크로스오버 '음유사인'이 19일 서울 광화문 흥국생명빌딩 해머링맨 문화광장에서 공연하고 있다. /사진=세화미술관

태광(36,500원 ▲1,250 +3.55%)그룹 세화미술관은 19일 서울 광화문 흥국생명빌딩 앞 해머링맨 문화광장에서'서울 사운드 피크닉'을 국악 크로스오버 밴드 '음유사인'의 무대로 개막했다고 밝혔다.

이번 음악회는 이달 28일까지 2주간 평일 오후 12시30분부터 오후 1시까지 열린다. 음유사인은 JTBC '풍류대장' 프로그램에서 10위권 세미파이널에 진출하며 대중에게 이름을 알렸다. 소리꾼 심예은의 가창과 대금, 타악, 건반 등 풀밴드로 구성된 팀이다. 두 장의 정규 앨범에 수록된 자작곡 '사랑가', '공수래 공수거' 등을 연주했다. 대금으로 연주된 악뮤의 '소문의 낙원'은 퓨전 국악의 확장성을 보여줬다.

세화미술관을 운영하는 태광그룹 세화예술문화재단은 미술 전시의 감각을 '소리'와 '시간의 경험'으로 확장하는 차원에서 이번 음악회를 마련했다. 국립정동극장 '청춘만발', 전주세계소리축제 '소리프론티어', 서울남산국악당 '단장', 대구문화예술회관 'JUMP UP' 등 공공 문화예술 플랫폼을 통해 주목받은 음악인들이 전통 악기의 깊은 울림을 바탕으로 오늘의 감각에 어울리는 새로운 한국의 소리를 만들었다.

이달 20일에는 창작국악 앙상블 '우리음악집단 소옥'이 무대에 오른다. 대금·아쟁·태평소 등 다양한 전통 악기를 활용해 풍성한 국악 앙상블을 선보일 예정이다. 전주세계소리축제인 소리프론티어 대상 수상으로 실력을 입증한 소옥은 직접 작곡한 국악곡 '해가 들다', '별의 정원' '한여름 밤의 추억' 등을 들려준다.

21일에는 예원학교 재학생들의 클래식 실내악 공연이 이어진다. 예원학교는 세계적 피아니스트 조성진과 임윤찬 등을 배출한 예술학교다. 태광그룹은 장학사업을 통해 꾸준한 후원을 이어오고 있다. 예원학교 재학생들은 안톤 아렌스키의 피아노 삼중주 1번 4악장, 브람스 피아노 사중주 1번 4악장 순으로 격정적이고 화려하게 무대를 마무리할 예정이다.

22일에는 한국 전통 현악 트리오 '트리거'가 가야금·거문고·아쟁을 중심으로 한 역동적인 무대를 펼친다. 트리거는 대구문화예술회관 주최 '국악 인큐베이팅 점프 업' 대상을 수상한 젊은 아티스트 팀으로 전통 현악기 연주자 3인으로 구성됐다. 이어 26일에는 정가·경기소리·가야금 등 서로 다른 음악적 언어를 새로운 감각으로 직조하는 음악그룹 '구이임'이, 27일에는 삶의 가장 가까운 자리를 찾아가 마음을 연주하는 '콜라주 앙상블 하바해'가 차례로 무대를 장식한다.

행사의 대미는 태광그룹 일주학술문화재단 장학생들로 구성된 일주오케스트라가 장식한다. 서양 악기와 전통 악기가 함께 어우러진 이 팀은 엘가의 '사랑의 인사'를 시작으로 '비익련리(드라마 추노 OST)'와 '고향의 봄' 등 다양한 곡들을 선보이며 관람객들에게 신선함을 전할 예정이다.

세화미술관 관계자는 "해머링맨 문화광장은 광화문의 랜드마크이자 세화미술관의 상징적인 작품이 자리한 공간"이라며 "광장 앞을 지나치는 모든 시민들이 도심 속에서 자유롭게 문화예술을 즐길 수 있는 열린 미술관으로서 역할할 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.