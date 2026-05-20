신흥시장 거침없이 파고드는 중국 전기차…현대차가 찾아낸 돌풍의 이유

"중국車, 한국서 현대차그룹 위협"..내부 싱크탱크의 진단

현대자동차·기아 양재 사옥/사진=현대차그룹

현대자동차그룹의 싱크탱크 HMG경영연구원이 한국에서 중국 자동차 업체가 현대차그룹에 실질적인 위협이 되고 있다는 진단을 내렸다. 중국차 업체가 적극적으로 진출한 아세안·중동 등에서도 현지 사업에 '적신호'가 켜졌다고 봤다. 그룹 차원의 대대적인 전략 마련이 예상된다.

19일 관련업계에 따르면 HMG경영연구원은 최근 사내에 공유한 '중국 업체 해외 진출 전략과 시사점' 보고서에서 중국차 업체의 해외 진출 지역을 현대차그룹 위협도에 따라 신호등 체계로 분류했다. 고(高)위협군과 중(中)위협군은 각각 빨간색과 노란색, 저(低)위협군은 초록색으로 표시한 것이다.

우선 국내 시장을 저위협군에서 중위협군으로 조정한게 눈에 띈다. 중국차의 한국 내 점유율이 종전 0.4%에서 3%까지 높아진 상황 등을 반영한 결과다. 이 점유율은 중국 지리자동차와 기술 협력 관계에 있는 르노코리아의 모델 '그랑 콜레오스'를 포함한 수치다. HMG경영연구원은 중국차 업체의 해외 진출이 완성차 판매뿐 아니라 '기술·플랫폼 수출' 형태로 다각화되고 있다고 분석하며 이를 점유율 산정에 반영했다.

특히 한국은 그간 중국차 업체에 있어 진입 제한 시장'이었지만 최근 들어선 '미래 육성 거점'이 됐다고 분류했다. 진입 제한 시장은 진입장벽으로 중국차 업체가 당분간 직접 진출이 불가능한 지역을 의미한다. 미래 육성 거점은 현재는 판매 확대에 주력하고 있지만 향후 현지 생산, 생태계 구축으로 '핵심 공략 지역'으로 격상시킬 지역이다.

중국차 업체가 '핵심 공략 지역'으로 공략 중인 브라질과 아세안, 아프리카, 호주, 중동 등은 고위협군으로 구분됐다. 구체적으로 브라질·아세안 등은 중국차 업체가 대규모 투자로 현지 생산·공급망 체계를 구축하고 있으며, 아프리카·호주·중동 등은 무관세 이점을 활용해 중국 생산 물량을 소화하는 수출 중심 지역이란게 HMG경영연구원측 설명이다.

HMG경영연구원은 이 보고서에서 "현대차그룹에 대한 중국차 업체의 영향 평가 결과 아세안과 중남미, 호주, 아중동(아프리카·중동) 등에서 적신호가 켜진 상황"이라며 "유럽과 한국에서도 위험도가 크게 증가했다"고 지적했다. 그러면서 "권역별·국가별로 중국 업체 진출 전략을 면밀하게 모니터링하고 이를 종합적으로 대응하는 기능을 강화하는 등 체계적인 대응 전략 수립이 필요하다"고 강조했다.

중국車 29개국 석권, 현대차·기아 점유율 뒷걸음..신흥국 전선 흔들린다

중국 자동차 업체 진출 지역과 현대차그룹에 대한 위협도/그래픽=이지혜

현대차그룹의 위기의식은 단순한 기우가 아니다. 신흥시장을 향한 중국 자동차 브랜드의 저가 물량 공세가 거세지면서 현대자동차·기아의 올해 1분기 주요 거점 공장 가동률이 크게 떨어졌다. 그룹 내부에서는 미국·유럽 등 선진 시장뿐 아니라 신흥국에서도 제조 역량을 경쟁력을 끌어올리기 위한 대응책 마련에 고심이 깊어지고 있다.

19일 관련업계에 따르면 올해 1분기 현대차(604,000원 0%) 인도네시아 공장(HMMI) 가동률은 37.7%였다. 전년 동기(56%)와 비교해 불과 1년 만에 가동률이 반토막 난 셈이다. 생산 물량도 2024년 1분기 2만2520대, 지난해 1분기 1만8150대, 올해 1분기 1만2540대로 감소세가 이어지고 있다.

아세안 공략의 또 다른 거점인 베트남 공장(HTMV)도 가동률이 44.6%로 전년 동기(55.5%) 대비 10%포인트(p) 이상 하락했다. 생산능력은 같은 기간 2만1100대에서 2만7100대로 확대됐지만 실제 생산실적은 1만1700대에서 1만2085대로 소폭 늘어나는 데 그쳤다. 판매 실적도 부진을 면하지 못했다. 베트남 공장의 1분기 판매량은 1만2597대로 전년(1만3934대) 대비 9.6% 줄었고 인도네시아 공장은 1만7189대에서 1만4703대로 14.5% 감소했다.

신흥국 공장 가동률 저하와 판매 감소 배경에는 중국 전기차 브랜드의 시장 침투가 자리 잡고 있다. BYD를 비롯한 중국 업체들은 현지 소비자 구매력에 맞춘 저가 모델을 앞세워 신흥 시장을 빠르게 잠식하고 있다. 가격 경쟁력을 무기로 한 중국 브랜드의 물량 공세가 현대차·기아의 현지 판매 기반을 직접적으로 흔들고 있다는 분석이다.

중남미 시장도 상황은 비슷하다. 올해 1분기 기아(154,900원 0%) 멕시코 공장 가동률은 77.9%로 전년(71.9%) 대비 소폭 회복됐지만 완전 가동 수준에는 미치지 못했다. 남미 최대 시장인 브라질에서도 현대차·기아 판매량은 지난해 20만8834대에서 올해 20만7322대로 소폭 줄었다. 100%를 웃도는 풀가동 체제를 유지하고 있는 미국이나 국내 공장과는 대조적인 모습이다.

중국 업체의 공격적인 영토 확장으로 시장 경쟁은 갈수록 버거워지는 상황이다. 지난해 중국 업체가 판매 순위 '톱(TOP)3'를 기록한 국가는 총 29개국에 달한다. 현대차그룹이 강점을 갖고 있다고 자체적으로 판단한 이스라엘과 싱가포르 시장에서는 중국차 점유율이 전년 대비 2계단 올라 1위를 차지했다.

HMG경영연구원 보고서에 따르면 지난해 태국·인도네시아 등 아세안 '빅(BIG)5' 시장에서 중국 업체 점유율은 11.8%로 전년 대비 4.6%p 상승했다. 반면 같은 기간 현대차·기아의 점유율은 3.9%로 오히려 0.9%p 떨어졌다. 브라질에서도 중국 업체 점유율은 11.3%로 2%p 올랐지만 현대차·기아는 7.9%로 0.7%p 하락했다. 중동을 비롯해 아프리카, 호주 등에서도 지난해 중국이 현대차·기아 점유율을 넘어섰다. 중국이 치고 올라오는 동안 현대차·기아는 뒷걸음질 친 셈이다.

김필수 대림대 자동차학과 교수는 "전기차는 내연기관과 달리 엔진·변속기가 없어 생산 진입 문턱이 낮은데다 중국은 과잉 생산된 배터리와 전기차를 앞세워 가격까지 내려치고 있어 정상적인 가격으로 팔아도 경쟁이 어려운 상황"이라고 분석했다. 그러면서 "동남아는 아직 '마이카 시대'로 완전히 접어들지 않아 가성비 모델을 선호하는데 이미 전기차 상당 부분을 중국이 석권하고 있다"며 "가성비와 품질을 모두 갖추지 못하면 중국과 경쟁이 쉽지 않은 상황"이라고 지적했다.

현대차그룹 안방도 안전지대 아니다…중국차 공세 본격화

중국 완성차 업체 국내 진출 현황/그래픽=김지영

현대자동차그룹이 중국 완성차 업체의 국내 시장 위협도를 저위협군에서 중위협군으로 상향한 것은 그만큼 중국 업체들의 공세가 거세지고 있기 때문이다. 이들은 직접 판매뿐 아니라 국내 완성차 업체와의 협업을 통한 간접 진출까지 모색하면서 시장 점유율을 끌어올리고 있다.

대표적으로 BYD는 전기차와 배터리 경쟁력을 앞세워 국내 시장 공략에 나섰다. 중국 내수 시장에서 검증한 가격 경쟁력과 빠른 신차 투입 속도를 강점으로 수입차 시장 내 점유율을 빠르게 키우는 중이다.이미 BYD의 국내 판매량은 지난달 2023대로 전체 수입차 브랜드 4위로 올라섰다. 전기차 수요 둔화로 가격 민감도가 높아진 상황에서 BYD의 등장은 국내 완성차 업체에 부담이 될 수밖에 없다.

여기에 프리미엄 전기차 브랜드 지커도 국내 진출을 앞두고 있다. 지커는 중국 지리자동차그룹 산하 브랜드로 고성능 전기차와 첨단 사양이 특징이다. 지커는 올 하반기 자사 대표 중형 SUV(다목적스포츠차량) '7X' 출시를 시작으로 국내 프리미엄 수입차 시장을 공략할 예정이다. 과거만 해도 가성비 이미지가 강했던 중국차가 이제는 디자인과 주행 성능, 소프트웨어 기술까지 앞세운 프리미엄 시장으로 저변을 넓히고 있는 셈이다.

중국 업체들은 직접 진출에 더해 지분 투자와 기술 협력, 플랫폼 공급을 통해 간접적으로도 국내 시장 영향력을 키우고 있다. 르노코리아의 중형 SUV(다목적스포츠차량) 그랑 콜레오스는 중국 지리자동차와의 협력을 통해 개발됐다. 표면적으로는 국내 브랜드 차량이지만 중국 업체의 기술과 플랫폼이 국내 시장에 들어온 사례다. KG모빌리티(KGM) 역시 중국 체리자동차와 중·대형급 SUV 공동 개발 협약을 체결하며 기술 협력을 확대하고 있다. 완성차 개발 과정에서 중국 업체의 플랫폼과 파워트레인을 활용하는 방식이다.

현대차(604,000원 0%)그룹 입장에서는 안방 시장 방어 전략이 시험대에 올랐다. 국내 시장은 판매량뿐 아니라 브랜드 영향력과 전동화 전략의 기반이 되는 핵심 시장이다. 이 시장에서 중국 업체들이 가격과 상품성을 앞세워 입지를 넓히면 현대차그룹은 수익성과 점유율을 동시에 방어해야 하는 부담을 안게 된다. 업계에서는 국내 완성차 업체들이 중국 업체와의 가격 경쟁에서 우위를 점하기가 현실적으로 어려운 만큼 세제 혜택 등 정책적 지원이 필요하다는 지적이 나온다.

이호근 대덕대 미래자동차학과 교수는 "중국 현지 현대차 기술연구소는 처음에는 중국 전용 모델 개발을 위해 운영됐지만 최근에는 중국산 부품을 국내에 역수입해 현대차와 기아(154,900원 0%) 차량에 적용하는 방안까지 고려해야 한다는 위기감이 있을 정도"라고 지적했다. 이어 "인건비와 부품 가격뿐 아니라 정부의 보이지 않는 지원까지 더해지면서 중국 업체들이 가격 경쟁력을 갖추는 만큼 국내 자동차 산업도 세제 혜택 등 정책적 지원과 기업 차원의 원가 경쟁력 확보가 필요하다"고 말했다.

현대차그룹, BYD '돌핀 미니' 브라질서 돌풍 이유까지 찾아냈다

HMG경영연구원은 '중국 업체 해외 진출 전략과 시사점' 보고서를 그룹 내부에 공유하기에 앞서 '브라질, BYD 돌핀 미니(Dolphin Mini)의 돌풍과 영향'이란 제목의 이슈 페이퍼부터 내놨다. 중국 자동차 업체의 국내외 시장 침투가 이미 현대차그룹에 직접적인 위협이 되고 있는데다, 향후 대응 전략 마련에 있어 참고할 부분이 많다고 판단한 것으로 보인다.

BYD의 '돌핀 미니'는 중국 현지에선 '시걸(Seagull)'이란 이름으로 판매되는 소형 전기차다. HMG경영연구원에 따르면 올해 1분기 돌핀 미니는 브라질에서 1만4767대 팔리며 전체 승용차 소매판매 1위를 기록했다. 주목할 점은 돌핀 미니의 주요 구매자가 개인이 아닌 우버와 같은 모빌리티(이동수단) 플랫폼을 이용하는 '앱 드라이버'라는 점이다.

돌핀 미니가 브라질에서 인기를 끈 것은 1000만원대 중반 수준의 낮은 가격 대비 높은 성능(가성비) 때문만은 아니다. HMG경영연구원은 BYD가 브라질 내 전기차 판매량 확대를 위해 전략적으로 앱 드라이버를 공략 중이며, 이는 생계형 운전자의 실질 운영비 절감 수요와 맞물려 이례적으로 소매판매 1위를 기록했다고 분석했다. 하루 평균 200㎞ 이상 운행하는 라이드헤일링(Ride-hailing·호출형 승차) 특성상 전기차의 낮은 총소유비용(TCO), BYD의 전용 금융상품 지원이 앱 드라이버 수익성 요구에 부합한다는 것이다. 이에 HMG경영연구원은 "단일 차종으로서의 성공을 넘어 브라질 엔트리(입문) 시장의 구매 의사결정 기준 변화에 영향을 미치는 주요 변수로 작용할 것"이라는 전망도 내놨다.

브라질에서 소형 해치백 'HB20' 등을 판매 중인 현대차(604,000원 0%) 입장에서는 판매 확대를 위해 참고해야 할 사항이다. HMG경영연구원은 "단기적으로 HB20의 잔존가치 및 정비망 경쟁력을 강화해 렌터카 업체를 중심으로 수요 이탈을 최소화하는 등 플릿(Fleet·렌터카와 택시처럼 개인이 아닌 조직이 운영) 시장 내 상위권 지위를 유지하기 위한 대응책 마련이 요구된다"고 강조했다. 한국에서 BYD가 개인 고객을 넘어 이미 택시 시장까지 진입한 상황에서 돌핀 미니의 성과는 국내 사업 전략 구상에 있어서도 중요한 사례가 될 것이라는 분석이다.

중국차 업체의 글로벌 시장 진출이 새 국면을 맞은 만큼 현대차그룹도 대응책 마련에 속도를 낼 것으로 보인다. HMG경영연구원은 중국차 업체의 해외 진출이 종전 '수출 기반'에서 지난해부터 '현지 생태계 구축 중심'의 2.0 전략으로 전환하고 있다고 밝혔다. 2.0 전략의 특징으론 △현지화 강화 △'팀 차이나'를 통한 NEV(신에너지차) 산업 생태계 조성 △글로벌 업체 협력을 통한 신흥·선진국 동시다발적 진출 △글로벌 업체에 기술·플랫폼을 판매하며 수익 모델 다각화 등을 꼽았다.