SM하이플러스, 'AWS 서밋'서 클라우드 전환 성공사례 발표

SM하이플러스 김성수 최고기술책임자(CTO)가 지난 20일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘아마존웹서비스 서밋 서울 2026’에서 연사로 무대에 올라 자사의 AWS 클라우드 전환 성과와 차세대 모빌리티 금융 플랫폼으로의 도약 비전에 대해 발표하고 있다. /사진제공=SM그룹

SM그룹의 제조∙서비스부문 계열사 SM하이플러스는 '아마존웹서비스 서밋 서울 2026'(AWS Summit Seoul 2026)에서 김성수 최고기술책임자(CTO)가 AWS 클라우드 전환 성공사례로 자사의 성과를 발표했다고 21일 밝혔다.

지난 20일 서울 강남구 코엑스에서 열린 이 행사는 국내 최대 규모의 인공지능(AI)∙클라우드 콘퍼런스로 이날까지 이틀간 열린다. 산업계와 학계, 정부부처 등에서 전문가와 종사자들이 AI와 클라우드의 트렌드 변화, 혁신 사례 등을 공유하는 자리로 올해 12회째를 맞았다.

AX사업실장을 겸하고 있는 김성수 CTO는 SM하이플러스의 클라우드 파트너사 엔디에스(NDS)가 주관하는 세션에서 연사로 무대에 섰다. 그는 회사의 AWS 클라우드 도입을 '인공지능 전환(AX)의 여정'이라고 소개하며 "기존 인프라의 한계를 단숨에 뛰어넘어 신속하고 안정적인 전산 시스템을 구축하게 됐다"고 말했다. 이어 "이를 발판으로 다양한 데이터를 빠르고 정확하게 조합∙분석해 차세대 디지털 모빌리티 금융 플랫폼으로 도약하겠다"는 덧붙였다.

SM하이플러스는 지난해 10월 자체 서버에서 운영해온 전산 시스템을 AWS 클라우드로 전환했고 이를 하이패스 카드 전용 모바일 앱 '하이플러스'와 연동해 AI와 데이터 기반의 모빌리티 금융 플랫폼으로 격상시키고자 힘쓰고 있다. 시스템을 바꾼 뒤에는 앱과 하이패스 카드의 이용, 결제 처리, 보안 등에서 고객들의 좋은 평가가 이어지고 있는 상황이다.

이 같은 혁신은 SM그룹이 전사 차원에서 추진 중인 AX와 맞닿아 있다. SM그룹은 지난 3월 그룹 경영지원부문 산하에 'AI 연구 태스크포스팀(TFT)'을 신설하며 사업의 컨트롤타워로 SM하이플러스를 지정했다.

김성수 CTO는 TFT의 목표로 "인프라 선진화와 지능형 기업으로의 체질 개선"을 꼽았다. 그는 "회사가 선제적으로 확보한 클라우드 기술력과 데이터 표준화 노하우가 그룹과 계열사에 AI 도입을 촉진하는 레퍼런스(참고사례)로 폭넓게 활용되고 있다"고 강조했다. 또 "기존 전산센터에서 운영하던 서버 100여대와 시스템을 서비스 중단 없이 AWS 클라우드로 완전히 이전하는 '전면 마이그레이션'도 성공적으로 마쳤다"며 "이 과정을 거치며 향후 5년 기준으로 총소유비용(TCO)을 23% 이상 절감할 수 있을 것으로 전망하고 있다"고 말했다.

SM하이플러스는 모빌리티 금융 플랫폼 도약이라는 비전 달성을 위해 서비스 혁신도 본격화한다. 우선 고객 문의에 365일 24시간 응대하는 상담창구로서 AI 컨택센터(AICC)를 구축해 응대율을 100% 가까이 끌어올려 고객 경험(CX)을 대폭 개선할 계획이다. 서비스 완성도가 꾸준히 높아지면 AI와 데이터를 접목한 신규 비즈니스 발굴에도 속도가 붙을 전망이다.

김 CTO는 "다소 폐쇄적이던 운영체제를 개방형 환경으로 전환하고 클라우드에 최적화된 시스템으로 현대화를 마친 만큼 활용도를 극대화해 새로운 수익모델과 부가가치 창출이라는 전사적 성과로 이어질 수 있도록 운영해 나가겠다"고 밝혔다.