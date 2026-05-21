"자동차와 친구처럼 대화"…포티투닷, '글레오 AI' 개발

글레오 AI 이미지/사진=포티투닷

현대자동차그룹 소프트웨어 부문 계열사 포티투닷(42dot)은 대규모언어모델(LLM) 기반의 차량용 음성 AI(인공지능) 에이전트 '글레오(Gleo) AI' 개발을 완료했다고 21일 밝혔다.

이번 개발한 글레오 AI는 현대차(647,000원 ▲55,000 +9.29%)가 최근 출시한 '더 뉴 그랜저'에 탑재됐다. 차량에 동승한 사람과 대화하듯 자연스러운 의사소통이 가능하며, 사용자 요청에 따라 정보를 제공하거나 여러 가지 기능을 직접 제어한다.

글레오 AI의 특징을 구체적으로 살펴보면 우선 단순히 명령 수행을 넘어 차량 환경에 최적화된 음성 기술을 바탕으로 발화자의 위치를 인식하고, 대화 맥락과 주행 상황 등을 고려해 사용자 의도를 종합적으로 이해한다. 이후 의도를 처리하기 위해 가장 적합한 에이전트를 선택·조합해 기능을 실행하고, 사람처럼 자연스러운 응답까지 생성한다.

말로 하는 명령만으로 내비게이션 목적지 설정부터 공조 제어, 차량 기능 조작 등 다양한 기능을 차량 내 안전한 환경에서 제어할 수 있다. 운전자와 탑승객은 별도의 버튼·터치 조작 없이도 차량과 끊임없는 상호작용을 하며 즐겁고 편리한 이동 경험이 가능하다.

글레오 AI의 구조는 이해, 판단, 답변 생성 등 단계별 목적에 따라 다양한 LLM이 선택적으로 활용될 수 있도록 설계돼 성능과 유연성을 동시에 확보했다. 또한 △LLM 인텔리전스(LLM Intelligence) △하이브리드 AI 아키텍처(Hybrid AI Architecture) △스피치 인텔리전스(Speech Intelligence) △글레오 인터페이스(Gleo Interface) 등 기술적 특징을 바탕으로 차량 환경에 특화한 '인지-판단-실행' 전 과정을 유기적으로 수행한다.

글레오 AI에는 포티투닷이 자체 개발한 '가드레일 에이전트'가 적용됐다. 향후 무선 업데이트(OTA)를 통해 글레오 AI의 기능과 품질을 지속적으로 개선해 나갈 방침이다.

박민우 포티투닷 대표는 "글레오 AI는 '나의 수고를 덜어주는 이동 동반자'로서 앞으로 더 많은 기능을 자연스럽게 수행하고 맥락을 이해하도록 고도화될 것"이라며 "중장기적으로는 사용자 행동과 선호를 이해해 말하지 않아도 필요한 것을 돕는 개인화 AI로 발전시키겠다"고 밝혔다.