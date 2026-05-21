"운전의 즐거움, 과학적으로 측정한다면"…폴스타, 옥스퍼드대와 연구

폴스타가 옥스퍼트대 SDG 임팩트 랩과 파일럿 연구에 착수했다./사진=폴스타

스웨덴 전기차 브랜드 폴스타는 옥스퍼드대학교 'SDG 임팩트 랩(Impact Lab)'과 함께 '운전의 즐거움'을 과학적으로 정의·측정하기 위한 파일럿 연구를 시작했다고 21일 밝혔다.

전기차 보편화를 고려한 현대적인 주행 경험을 설명하기 위해서는 가속력, 최고속도 등 기존 내연기관 중심의 성능 기준을 넘어선 새로운 접근이 필요하다는 관점에서 이번 연구를 시작했다. 폴스타와 옥스퍼드대 SDG 임팩트 랩은 뇌와 신체에서 측정 가능한 신호를 분석해 운전자가 실제로 느끼는 감각적, 정서적 경험을 이해하고 이를 정량화할 수 있는 새로운 퍼포먼스의 기준을 모색할 계획이다.

이 연구는 공학(Engineering science)과 실험심리학(Experimental psychology) 분야 전문성을 결합해 진행한다. 연구팀은 참가자가 폴스타 차량을 운전하는 동안 나타나는 생리적, 인지적, 행동적 반응을 분석할 예정이다. 특히 뇌 활동, 생체 데이터, 운전 행동 데이터를 정밀 분석해 운전자가 느끼는 흥분감과 즐거움이 실제로 관찰, 분석 및 정량화될 수 있는지 확인할 계획이다.

알렉산더 베츠 옥스퍼드대 부총장 겸 SDG 임팩트 랩 공동 설립자는 "이번 프로젝트는 학술 연구가 실제 산업과 사회에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 좋은 사례"라며 "폴스타와 협업을 통해 과학적 분석과 통찰을 미래의 혁신을 이끌어갈 지식으로 전환할 수 있을 것"이라고 말했다.