하이랜드코리아, 원예학회서 '첨단 분광 분석 솔루션' 전시

광학기기 전문기업 (주)하이랜드코리아는 5월 21~22일 수원에서 열린 '한국원예학회'에 참가해 첨단 광학 분석 장비들을 선보였다고 밝혔다.

이번 전시에서는 비접촉 스펙트럼 분석기, 초분광(Hyperspectral) 제품, 그리고 분광조도계 PG-200N 등 최신 기술이 집약된 장비들이 소개됐다.

비접촉 스펙트럼 분석기는 시료를 손상시키지 않고도 정밀한 스펙트럼 데이터를 확보할 수 있어 원예학 연구와 농업 현장에서 활용도가 높다. 초분광 제품은 다양한 파장대의 이미지를 동시에 분석할 수 있어 작물의 생육 상태, 병해충 발생 여부, 품질 관리 등에 혁신적인 접근을 가능하게 한다. 또한 분광조도계는 광원의 특성을 정밀하게 측정해 식물 성장에 최적화된 조명 환경을 조성하는 데 기여할 수 있다.

하이랜드코리아 관계자는 "이번 학회 전시를 통해 원예학 연구자들과 산업 관계자들에게 최신 광학 분석 기술을 직접 체험할 기회를 제공했다"며 "앞으로도 농업과 원예 분야의 연구 발전을 지원할 수 있는 다양한 솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.