㈜LG, 잔여 자사주 전량 소각…3500억원 규모

(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 29일 LG전자는 1분기 매출 23조7272억원, 영업이익 1조6737억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 4.3% 늘며 역대 최대 기록을 다시 썼고, 영업이익은 전년 동기 대비 32.9% 증가했다. 사진은 이날 서울 영등포구 LG트윈타워의 모습. 2026.4.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자

㈜LG가 약 3500억원 규모의 잔여 자사주를 전량 소각하며 주주가치 제고에 나선다. 지난해 기보유 자사주 절반가량을 먼저 소각한 데 이어 추가 소각에 나선 것이다.

LG는 주주가치 제고를 위해 보유 중인 자기주식(자사주) 보통주 302만9581주를 전량 소각한다고 22일 공시했다. 이는 전체 발행 보통주의 약 1.96% 규모로, 이날 종가(11만8500원) 기준 약 3500억원 상당이다.

소각 예정 금액은 주당 평균 취득단가 8만2520원을 기준으로 산출한 회계상 장부가액 약 2500억원이다. 소각 예정일은 오는 28일이다.

자사주 소각은 유통 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 높이는 효과가 있어 배당과 함께 대표적인 주주환원 정책으로 꼽힌다. LG는 지난해 기존 보유 자사주인 보통주 605만9161주 가운데 절반을 소각했다. 당시 남은 물량도 올해 상반기 내 전량 소각하겠다고 밝힌 바 있다.

또 향후에는 일회성 비경상 이익과 경상 이익 가운데 배당·투자 재원을 집행하고 남은 잉여현금 일부를 자사주 매입 재원으로 활용할 계획이다.

LG는 지난해 별도 기준 조정 당기순이익 대비 배당성향 하한을 기존 50%에서 60%로 상향했다. 지난해 배당성향은 68%를 기록해 고배당기업 배당소득 분리과세 요건도 충족했다. 2021~2025년 평균 배당성향 역시 약 69% 수준으로 안정적인 고배당 기조를 이어가고 있다.

아울러 회사는 2027년까지 연결 기준 자기자본이익률(ROE)을 8~10% 수준으로 끌어올린다는 목표를 제시했다. 이를 위해 그룹의 신성장동력인 ABC(AI·바이오·클린테크) 분야 등 성장성이 높은 사업에 투자를 집중해 미래 기업가치를 높인다는 계획이다.