롯데에너지머티, 롯데에코윌 지분 매각…"미래 소재 집중"

롯데에너지머티리얼즈는 자회사 롯데에코월 지분 90%를 릴슨프라이빗에쿼티에 매각한다고 22일 밝혔다. 미래소재 중심으로 사업 포트폴리오를 조정하기 위한 결정이다.

이번에 매각하는 롯데에코월은 커튼월(콘크리트벽 밖에 유리 외벽을 별도로 만드는 방식) 시공 분야 국내 1위 업체다. 지난해 매출액 1300억원, 영업이익 120억원을 각각 기록했다.

롯데에너지머티리얼즈는 주력인 동박사업의 미래 경쟁력 확보에 더욱 집중할 예정이다. 이번에 확보한 자금은 △인공지능(AI) 데이터 센터용 회로박 △반도체용 초극박 △ESS(에너지저장장치)용 전지박 △기존 EV(전기차) 배터리용 전지박 등 4대 고부가가치 제품 포트폴리오의 투자재원으로 활용할 계획이다.

구체적으로 전북 익산 공장은 AI용 회로박 생산라인을 증설해 기존 3700톤 규모였던 생산능력을 2027년까지 총 1만6000톤 규모까지 늘린다. 말레이시아 공장은 ESS용 전지박 생산 확대에 나선다.

롯데 관계자는 "롯데 화학 계열사는 본원적 경쟁력을 강화하기 위해 사업 구조재편을 진행하고 있다"며 "국내 기초소재 사업 재편과 비관련 사업의 정리를 지속하는 동시에 기능성 소재와 고부가 사업 확장을 중점적으로 추진할 것"이라고 했다.