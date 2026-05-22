이재용, 대만서 미디어텍 CEO와 비공개 회동…파운드리 협력 강화

[서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 강서구 김포국제공항 비즈니스센터로 귀국하며 취재진 앞에서 총파업이 예고된 노사 현안과 관련해 입장을 밝히고 있다. 2026.05.16. [email protected] /사진=정병혁

이재용 삼성전자 회장이 대만 팹리스 기업인 미디어텍의 최고경영자(CEO)와 만나 글로벌 공급망 강화에 나섰다. 노동조합 총파업을 앞두고 글로벌 고객사들의 공급 차질 우려가 커졌던 상황에서 직접 주요 고객사를 찾아 반도체 공급 안정화에 나선 것으로 풀이된다.

22일 업계에 따르면 이 회장은 전날 삼성전자 고위 임원들과 함께 대만 미디어텍 본사를 방문해 릭 차이 CEO를 비롯한 주요 경영진과 비공개 면담을 진행한 것으로 알려졌다.

이번 방문은 미디어텍과의 파운드리(반도체 위탁생산) 협력 확대를 모색하기 위한 차원으로 전해졌다. 현재 미디어텍은 대부분의 칩 생산을 대만 TSMC에 맡기고 있다. 업계에서는 AI(인공지능) 서버 수요 급증으로 TSMC의 생산능력이 사실상 포화 상태에 이른 상태에서 삼성전자가 가격 경쟁력을 앞세워 시장 확대에 나서고 있다는 평가가 나온다.

아울러 '스마트폰의 두뇌'로 불리는 모바일 AP(애플리케이션프로세서) 분야 협력 방안도 논의됐을 가능성이 제기된다. 삼성전자는 갤럭시 일부 보급형 스마트폰과 태블릿 제품군에서 미디어텍 칩셋 탑재 비중을 확대하고 있다.