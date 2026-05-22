엠베스티, '엠베스틱 스킨케어' 동물병원 전용으로 리뉴얼 출시

엠베스틱 스킨케어/사진제공=엠베스티

엠베스티(대표 황이택)가 반려동물 피부 건강 영양 케어 제품 '엠베스틱 스킨케어'를 동물병원 전용으로 리뉴얼해 출시했다고 22일 밝혔다.

엠베스틱 스킨케어는 반려견·반려묘의 피부 진정, 가려움 완화, 면역력 강화, 모질 개선 등을 목적으로 기획된 기능성 영양 케어 제품이다. 업체에 따르면 핵심 원료 솔큐민(Solcumin)을 적용, 흡수율과 안정성을 강화했다.

업체 관계자는 "식물 유래 성분으로 개발했다"며 "HACCP(식품안전관리인증기준) 인증 시설에서 생산된다"고 말했다. 이어 "동물병원 환경에서 실제 급여·관찰 과정도 거쳤다"고 덧붙였다.

이번 리뉴얼에서는 패키지 디자인과 포장 형태도 바꿨다. 제품 기능의 직관적 전달을 위해 패키지를 개선했고, 급여 편의성을 위해 스틱형 포장으로 전환했다는 설명이다.

황이택 엠베스티 대표는 "반려동물 시장에서 기능성과 안전성을 함께 고려하는 소비 트렌드가 확대되는 추세"라며 "동물병원 채널을 통한 전문 상담 기반 판매를 확대할 계획"이라고 말했다.