비욘드오션, 친환경 부력체 기반 해파리 차단막 '코키퍼' 출시

해양 전문기업 비욘드오션(BEYONDOCEAN, 대표 이종택)이 해파리 차단막 '코키퍼'을 출시했다고 22일 밝혔다.

'코키퍼'는 30L급 이상의 가로 연결이 가능한 친환경 인증 부력체 '코부기'로 제작됐다. 설치 환경에 따라 부력체 크기를 선택할 수 있다. 강한 부력으로 차단막의 수평·수직을 유지, 해파리 유입을 막는 방식이다. 이안류 등 이상 해양 상황에서는 생명줄과 부력체 역할도 한다고 업체 측은 말했다.

비욘드오션 관계자는 "기존 해파리 차단막은 주로 직경 200㎜의 소형 발포 부표를 써왔다"며 "부력이 약해 차단막의 수평·수직 유지가 어려워 해파리가 차단막을 넘어오는 문제가 반복됐다"고 말했다.

코키퍼에 쓰이는 코부기 부력체는 '비발포 소재'로 부스러지거나 깨지지 않아 2차 폐기물이 발생하지 않는다는 게 업체 측 설명이다. 회사 측은 "수거 후 100% 재활용이 가능하며 기존 방식보다 부력이 1.2배 이상 높아 부력 보강 부력체를 별도로 설치할 필요가 없다"면서 "모든 부력체가 로프로 연결돼 있어 유실도 막을 수 있다"고 밝혔다.