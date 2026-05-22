[신간] 짧은 글로 시작하는 SNS 브랜딩 '된다! 스레드 활용법'

이지스퍼블리싱은 오는 6월 1일 텍스트 기반의 소셜 미디어인 스레드(Threads)를 활용해 개인 브랜딩과 수익화를 달성할 수 있도록 돕는 실용서 '된다! 스레드 활용법'(부제: 알고리즘 타고 조회수 터지는 글쓰기 공식! 짧은 글로 시작하는 브랜딩 & 수익화)을 출간한다고 22일 밝혔다.

스레드는 인스타그램이나 유튜브와 달리 화려한 사진 촬영 기술이나 영상 편집, 혹은 카메라 앞에 서는 부담 없이 1~3줄의 짧은 글만으로 소통할 수 있어 최근 주목받는 SNS 플랫폼 중 하나다.

저자 '거북이걸음'은 평범한 일상을 성실히 기록하는 것만으로 2년 만에 4만 5천명의 팔로워를 모은 스레드 인플루언서로, 특별한 글쓰기 능력이나 화려한 스펙 없이 오직 진솔한 기록을 통해 강의 요청, 광고 협찬, 이직 등의 기회를 얻은 실질적인 경험을 바탕으로 이 책을 집필했다.

책은 스레드를 처음 시작하는 초보자부터 본격적인 수익화를 고민하는 사용자까지 누구나 쉽게 따라 할 수 있도록 화면을 그대로 보여주는 단계별 매뉴얼 형식으로 구성됐다. 회원 가입과 매력적인 프로필 설정법은 물론, 내 취향에 맞는 피드를 구성하기 위한 '스레드 알고리즘을 학습시키는 4가지 방법'을 구체적으로 소개한다. 특히 스레드 운영 시 큰 고민거리인 '글감 부족'을 해결하기 위해 바로 활용할 수 있는 113가지 글감 리스트를 부록으로 제공한다.

많은 사용자가 궁금해하는 수익화 방안도 비중 있게 다룬다. 제품 협찬 및 체험단, 광고, 공동구매, 상품·서비스 직접 판매, 스레드 대행 서비스, 앱테크, 제휴 마케팅 등 즉시 적용 가능한 7가지 수익화 모델을 실제 사례와 함께 상세히 풀어냈다.