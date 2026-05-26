차세대 항공기 늘려가는 제주항공…평균 기령 11.3년

제주항공 B737-8 항공기/사진=제주항공

제주항공(5,080원 ▼10 -0.2%)은 최근 B737-8 11호기, 12호기를 각각 도입해 국내 LCC(저비용항공사) 중 가장 많은 12대의 차세대 항공기를 보유하게 됐다고 26일 밝혔다.

이번 도입으로 제주항공은 전체 여객기 44대 중 차세대 항공기 비중이 27.3%로 늘었다. 구매기는 B737-800NG 4대와 B737-8 12대 등 총 16대로, 전체 여객기의 36.4%를 차지한다. 여객기 평균 기령은 11.3년이다.

제주항공은 기존 B737-800NG 중심의 기단을 차세대 항공기인 B737-8로 전환해 원가 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반 구축에 나서고 있다고 밝혔다. 신형 항공기는 연료 효율이 높고 부품 교체 주기가 길며, MRO(유지·보수·정비) 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다. 또 구매기는 리스기와 달리 반납을 위한 대규모 원상복구 정비 비용이 발생하지 않고, 매각·리스 등 다양한 방식으로 자산운영이 가능하다.

제주항공은 기단 현대화 전략에 따라 2023년 B737-8 2대 구매 도입을 시작으로 지난해 6대와 올해 4대를 각각 구매 도입했다. 지난해 11월과 올해 2월에는 경년 리스기 2대를 반납했고, 지난 3월과 4월에는 경년 구매기 2대를 매각했다. 이와 함께 2018년 구매 도입한 B373-800NG 기종 3대를 대규모 비용이 발생하는 최초 중정비 도래 전 적절한 가치를 평가를 받아 해외 항공사에 매각할 예정이다.

제주항공 관계자는 "신조기 도입과 기단 효율화로 핵심 운항 인프라 개선을 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.