현대차 "산불 생태계 복원 지원"…아이오닉 기반 드론 스테이션

(왼쪽부터) 박은식 산림청장, 현대차 전현철 사업개발&지속가능경영실장, 트리플래닛 김형수 대표가 '아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션' 앞에서 기념 사진을 촬영하고 있다. /사진제공=현대차

현대차(689,000원 0%)가 전기차 아이오닉 5·9을 활용해 산불 피해지역 생태계 복원에 나선다고 27일 밝혔다.

현대차는 지난 26일 서울 동대문구 국립산림과학원에서 산림청, 나무 심기 전문 소셜벤처 트리플래닛과 '산림피해 복구 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약을 통해 현대차는 올해부터 3년간 영남 산불 피해지역을 중심으로 숲 조성 등의 산림 복원을 단계적으로 추진한다. 친환경 전기차 기반 드론 통합 솔루션인 '아이오닉 드론 스테이션'을 활용해 씨드볼(황토와 공 형태로 빚은 씨앗) 식재 및 산림 모니터링에 나선다.

아이오닉 드론 스테이션은 현대차 아이오닉 5와 아이오닉 9을 기반으로 제작된 산림 특장차량이다. 내부에 구축된 드론 관제 시스템으로 접근이 어려운 산림지역 식재가 가능하며, V2L 기능을 통해 외부 전력 없이도 드론 운용을 할 수 있다.

현대차는 2023년 아이오닉 5 모니터링 드론 스테이션을 도입한 데 이어 지난해 아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션을 추가하며 스마트 산림 복원 사업을 전개하고 있다.

아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션의 경우 산림 복원 기술 스타트업 구루이엔티와 함께 구축한 차량으로, 대형 씨드볼 드론 1대와 트렁크 공간을 활용한 전용 이착륙 리프트를 탑재했다. 사람이 접근하기 어려운 지역에도 식재 작업이 가능하다.

이번에는 아이오닉 9 스테이션을 활용해 씨드볼 약 600㎏(5000만 립)를 안동·산청·울진 등 산불 피해지역에 투하한다. 아이오닉 5 스테이션을 통해선 △식재 및 산림 생장 과정 모니터링 △수목 생장 데이터화 △탄소 흡수량 측정 등을 진행한다.

현대차는 산불 피해지역 복원 활동과 함께 △ICT 기반 산림 관리 △스마트 산림 생태 복원 △밀원수림 조성·지역상생 △K-산림기술 글로벌 확산 △산림분야 연구개발에 대해서도 산림청·트리플래닛과 협력할 예정이다.

현대차가 아이오닉 드론 스테이션을 통해 추진하는 생태 복원 사업은 현대차가 2016년부터 운영 중인 친환경 사회공헌 프로젝트인 '아이오닉 포레스트'의 일환이다.

현대차 관계자는 "대형 산불 피해 예방이라는 과제에 맞춰 첨단 드론 기술과 친환경 차량을 접목한 새로운 산림 복원 솔루션으로 지속 가능한 산림 생태계를 구축할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.