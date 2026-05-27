비료 29% 줄고 수확량 10% 늘었다…농진청, '스마트 이앙기' 개발

성제훈 농촌진흥청 국립농업과학원장이 27일 정부세종청사에서 '이앙 동시 위치별 맞춤형 비료 살포량 조절 스마트 이앙기' 브리핑을 진행하고 있다. /사진=농촌진흥청 제공

논 상태에 따라 비료가 자동 살포되는 '스마트 이앙기'가 개발됐다. 비료 사용량을 줄이면서도 수확량과 쌀 품질을 높일 수 있어 농가 생산비를 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

농촌진흥청은 27일 '이앙 동시 위치별 맞춤형 비료 살포량 조절 스마트 이앙기(이하 스마트 이앙기)'를 개발했다고 밝혔다.

기존 스마트 이앙기는 자율주행을 하며 논 전체에 동일한 양의 완효성 비료를 살포하는 수준이었다. 하지만 실제 논은 구역마다 물 빠짐 정도나 유기물 함량, 지력 차이 등이 달라 벼가 필요로 하는 양분량도 제각각이다. 이 때문에 일부 지역은 양분 부족으로 생육이 저하되고, 반대로 비료가 과다 투입된 곳은 웃자람이나 병해충 위험이 커지는 문제가 있었다.

농진청은 이런 문제를 해결하기 위해 △적정 시비량 산정 △시비 처방 지도 생성 △실시간 농작업 위치 인식 △최적 시비량 제어 등 4가지 기술을 적용했다.

핵심은 필지별 특성에 따라 맞춤형으로 비료를 살포하는 방식이다. 우선 시군 농업기술센터와 한국농업기술진흥원에서 분석한 토양 정보, 농진청 '흙토람'의 비료 사용 처방 데이터를 활용해 논의 양분 상태를 분석한다. 이후 질소(N)·인산(P)·칼리(K) 등 성분별 적정 투입량을 산정해 구역별 시비 처방 지도를 만든다.

이 정보를 이앙기에 입력하면 작업 위치를 실시간으로 인식해 해당 구역에 필요한 양만큼 비료가 자동 살포된다. 모내기와 비료 살포를 동시에 진행하기 때문에 노동 부담도 줄일 수 있다.

현장 적용 결과도 긍정적이었다. 연구진이 경기 화성의 벼 재배 농가 4개 필지에서 시험한 결과 1헥타르(ha) 기준 비료 사용량은 기존 방식보다 29%, 비료 살포 시간은 40% 감소했다. 반면 수확량은 10% 증가했고, 구역별 수확량 편차는 33% 줄었다.

특히 쌀 단백질 함량 등에 영향을 미치는 질소를 적정 수준으로 관리할 수 있어 고품질 쌀 생산에도 도움이 될 것으로 기대된다. 비료 과다 사용으로 인한 수질오염 감소 효과도 예상된다.

스마트 이앙기를 전국 벼 재배면적 약 70만ha에 적용할 경우 연간 약 5600억원 규모의 농자재 비용 절감 효과가 있을 것으로 추산된다. 비료비 절감뿐 아니라 노동력 감소에 따른 인건비 절약, 품질 향상에 따른 농가 소득 증가 효과까지 기대된다.

농진청은 2027년까지 산업체와 협력해 기술을 고도화하고, 2028년부터 신기술 보급사업 추진도 검토할 계획이다.

성제훈 농촌진흥청 국립농업과학원장은 "스마트 이앙기는 데이터 기반 정밀농업 기술로 노동력과 비용 절감, 수질오염 예방, 고품질 쌀 생산에 기여할 수 있다"며 "비료 수급 불안 상황에서 농가 대응력 강화에도 도움이 될 것"이라고 말했다.