"글로벌 에스테틱 인재 키운다" 경인여대, 미국 ALAI와 업무협약

경인여대와 ALAI 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=경인여대

경인여자대학교가 지난 19일 교내 대회의실에서 미국의 뷰티 에스테틱 전문 교육기관 ALAI(American Laser & Aesthetics Institute)와 국제 교육 협력 및 프로그램 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

이날 행사에 육동인 경인여대 총장, 박경옥 국제교류원장, 임목삼 산학협력처장, 김기운 영상방송학과 교수, 이성내·주은령 뷰티학과 교수와 제프리 킴 ALAI 미국대표, 제이미 리 한국지사대표 등이 참석했다. 이들은 메디컬 에스테틱, 코스메톨로지 등의 분야에서 글로벌 수준의 직업교육 프로그램을 운영하기로 합의했다

협약의 주요 내용은 △공동 교육 프로그램 운영 △단기 직업교육 및 전문 인증과정 운영 △국제 인증 프로그램 제공 △글로벌 취업 및 산업 연계 프로그램 구축 등이다. 특히 경인여대의 강점인 뷰티학과에 ALAI의 선진 에스테틱 교육과정을 도입한다는 계획이다.

육 총장은 "K뷰티의 위상이 날로 높아지는 시점에서 미국의 권위 있는 에스테틱 교육기관인 ALAI와 손잡게 돼 기쁘다"며 "학생들에게 세계적인 수준의 교육과 국제 인증 과정을 제공하겠다. 글로벌 무대에서 활약할 전문 인재를 양성하는 최선을 다할 것"이라고 말했다.

제프리 킴 미국대표는 "우수한 교육 역량을 가진 경인여대와 함께 에스테틱 분야의 선진 교육 프로그램을 운영하게 돼 기대가 크다"며 "양 기관의 유기적인 협력을 통해 학생들이 글로벌 산업 현장으로 곧바로 진출할 수 있는 탄탄한 발판을 만들겠다"고 화답했다.