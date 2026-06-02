효성, 우즈베키스탄 독립유공자 후손 지원

이정원(왼쪽부터) 효성 커뮤니케이션 실장과 전미선 굿네이버스 사무총장이 지난 1일 서울 영등포구 굿네이버스 회관에서 우즈베키스탄 독립유공자 지원을 위한 기부금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다./사진=효성

효성(186,200원 ▼11,300 -5.72%)은 지난 1일 우즈베키스탄에 거주하는 독립유공자 후손 지원을 위해 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부금을 전달했다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 6월 호국보훈의 달을 맞아 나라를 위해 헌신한 독립유공자 선열과 그 후손들에 감사와 예우의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 지원 대상은 우즈베키스탄에 거주 중인 독립유공자 후손 및 무국적 고려인 13가구, 총 33명이다.

효성과 굿네이버스는 현지 실태조사를 바탕으로 각 가구의 생활 여건과 필요 사항을 파악해 맞춤형 지원을 실시할 예정이다. 이를 통해 독립유공자 후손들이 보다 안정적이고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 도울 계획이다.

주요 지원 내용은 △보일러 설치 등 주거환경 개선 △냉장고·세탁기 등 한국산 고효율 가전제품 지원 △침구·가구 등 생활 편의 물품 지원 △기초 건강검진 및 긴급 생계 지원 등이다.

효성 관계자는 "국가유공자 및 보훈 가족을 초청해 나들이를 진행하고 임직원들이 정기적으로 현충원을 방문해 묘역 정화 활동을 펼치는 등 호국보훈 관련 사회공헌활동을 꾸준히 이어가고 있다"고 말했다.